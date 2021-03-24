Гомельчанин представился в документах «Гарри Поттером» и «узником Азкабана» - и получил «сутки»

Источник материала: Tut.by

Житель Гомеля, предоставляя сведения о доходах в отдел принудительного исполнения, подписался как Гарри Поттер. Судебный исполнитель шутку не оценил — мужчина получил «сутки», сообщает «Гомельская правда».

Заполняя документ, гомельчанин в качестве места жительства указал, что является «узником Азкабана» по исполнительному производству. Также перечислил имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание, — это «волшебный жезл, мантия-невидимка, воскрешающий камень в министерстве магии».

В качестве иного имущества, не указанного в предыдущих пунктах, назвал «шапку-невидимку» и «сапоги-скороходы».

Имущество, находящееся у третьих лиц, — «деньги магов». Кроме этого, мужчина написал, что это не он, а судебный исполнитель должен ему денежные средства.

В результате за уклонение от выплаты подлежащих взысканию денежных средств, выразившееся в непредставлении информации или в представлении заведомо недостоверной информации об имеющемся у него имуществе, в отношении гомельчанина составили административный протокол.

С ним мужчина был не согласен, в пояснениях указал, что предоставил в отдел принудительного исполнения пустую форму и предположил, что заполнил ее судебный исполнитель или же его коллеги.

Суд не поверил мужчине — и дал пять суток ареста.