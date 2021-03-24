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Игорь Сергеенко встретился с представителями предприятий железнодорожной отрасли в Осиповичах

24.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение сегодня высказал Игорь Сергеенко  во время встречи с представителями предприятий железнодорожной отрасли в Осиповичах. Глава Администрации Президента подчеркнул: сейчас в информационном пространстве есть жесткое противостояние. И здесь  важно не поддаваться на провокации. Во всем мире идет процесс дискредитации власти и попытка выставить героями тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию.

После встречи с трудовыми коллективами прошел и личный прием граждан. Звучали вопросы улучшения жилищных условий, трудоустройства, оплаты труда.

 
 
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Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение сегодня высказал Игорь Сергеенко  во время встречи с...
 
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