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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Сергеенко встретился с представителями предприятий железнодорожной отрасли в Осиповичах Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение сегодня высказал Игорь Сергеенко во время встречи с...

Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение сегодня высказал Игорь Сергеенко во время встречи с представителями предприятий железнодорожной отрасли в Осиповичах. Глава Администрации Президента подчеркнул: сейчас в информационном пространстве есть жесткое противостояние. И здесь важно не поддаваться на провокации. Во всем мире идет процесс дискредитации власти и попытка выставить героями тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию.После встречи с трудовыми коллективами прошел и личный прием граждан. Звучали вопросы улучшения жилищных условий, трудоустройства, оплаты труда.