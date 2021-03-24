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Недавно в минском подъезде расклеили портреты политзаключенных. ЖЭУ выставило ущерб

24.03.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье мы рассказывали о подъезде дома в Заводском районе, где расклеили портреты политических заключенных. Вечером выяснилось, что на местную жительницу (жену журналиста Ильи Добротвора, мать пятерых детей) составили протокол за пикетирование. За восстановление подъезда ЖЭУ выставило ущерб, сообщает «Минск-Новости».


Фото: телеграм-канал «Могилевская Драйв 97»

Галерея с портретами политических заключенных появилась в многоэтажке на улице Артема. Дом находится в ведении ЖЭУ № 3. Директор предприятия Роман Дмитраница рассказал, что о происходящем узнал в воскресенье.

— Мы уже составили смету на ремонт стен между 7-м и 8-м этажами, отмыть которые невозможно. После их очистки поврежденными оказались около 40 «квадратов» декоративной штукатурки и акриловой краски. На восстановление вместе с расходными материалами и работой потребуется 821 рубль. В соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 4 февраля 2015 года № 5 «О некоторых вопросах проведения текущего ремонта жилищного фонда» нанесенный ущерб будет покрыт за счет жильцов всех 32 квартир подъезда. Однако будет произведен перерасчет, если выявят правонарушителя, — рассказал директор ЖЭУ.

Напомним, 21 марта была задержана жена журналиста Ильи Добротвора — мать пятерых детей Инна Добротвор. Вечером дома у семьи прошел обыск, тогда же женщину отпустили. Ее муж рассказал, что супругу задержали в рамках проверки по факту пикетирования путем расклеивания портретов политзаключенных по по ч.3 ст. 24.23 КоАП. Также Следственным комитетом ведется проверка ст. 341 УК Беларуси (Осквернение сооружений и порча имущества). По последней информации, Инна Добротвор не находилась ни в каком статусе.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье мы рассказывали о подъезде одного из домов в Заводском районе, где расклеили портреты политических заключенных. Вечером выяснилось, что на местную...
 
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