Недавно в минском подъезде расклеили портреты политзаключенных. ЖЭУ выставило ущерб

Источник материала: Tut.by

В воскресенье мы рассказывали о подъезде дома в Заводском районе, где расклеили портреты политических заключенных. Вечером выяснилось , что на местную жительницу (жену журналиста Ильи Добротвора, мать пятерых детей) составили протокол за пикетирование. За восстановление подъезда ЖЭУ выставило ущерб, сообщает «Минск-Новости».



Фото: телеграм-канал «Могилевская Драйв 97»

Галерея с портретами политических заключенных появилась в многоэтажке на улице Артема. Дом находится в ведении ЖЭУ № 3. Директор предприятия Роман Дмитраница рассказал, что о происходящем узнал в воскресенье.

— Мы уже составили смету на ремонт стен между 7-м и 8-м этажами, отмыть которые невозможно. После их очистки поврежденными оказались около 40 «квадратов» декоративной штукатурки и акриловой краски. На восстановление вместе с расходными материалами и работой потребуется 821 рубль. В соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 4 февраля 2015 года № 5 «О некоторых вопросах проведения текущего ремонта жилищного фонда» нанесенный ущерб будет покрыт за счет жильцов всех 32 квартир подъезда. Однако будет произведен перерасчет, если выявят правонарушителя, — рассказал директор ЖЭУ.

Напомним, 21 марта была задержана жена журналиста Ильи Добротвора — мать пятерых детей Инна Добротвор. Вечером дома у семьи прошел обыск, тогда же женщину отпустили. Ее муж рассказал, что супругу задержали в рамках проверки по факту пикетирования путем расклеивания портретов политзаключенных по по ч.3 ст. 24.23 КоАП. Также Следственным комитетом ведется проверка ст. 341 УК Беларуси (Осквернение сооружений и порча имущества). По последней информации, Инна Добротвор не находилась ни в каком статусе.