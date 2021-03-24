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«Дискредитируют адвокатуру». Минюст лишил лицензии нескольких адвокатов
24.03.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минюст
— В ходе аттестации некоторые адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства, необходимых для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации, — заявили в Минюсте.
По итогам внеочередной аттестации приняты решения:
Кроме того, комиссия рассмотрела материалы в отношении адвоката Минской областной коллегии адвокатов Сергея Пичухи.
— Поводом для рассмотрения данного вопроса послужил факт совершения Сергеем Пичухой административного правонарушения, выразившегося в нарушении установленного порядка проведения митинга. По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвоката дискредитируют звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии, — сообщили в Минюсте.
Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова (Серый кот) и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), лишился лицензии «в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката». Напомним, он отказался давать подписку о неразглашении, за что и
Все адвокаты, которые признаны недостаточно квалифицированными или лишились лицензии, занимались «политическими» делами: уголовными и административными.
А кто еще?
За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой
В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна
Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается
О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.
В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.
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Коротко: несколько адвокатов якобы не обладают достаточными знаниями, у одного - протокол за нарушение установленного порядка проведения митинга, а еще один...
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