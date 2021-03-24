«Дискредитируют адвокатуру». Минюст лишил лицензии нескольких адвокатов

Источник материала: Tut.by

Минюст рассказал об итогах заседания Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Коротко: несколько адвокатов якобы не обладают достаточными знаниями, у одного — протокол за нарушение установленного порядка проведения митинга, а еще один получил дисциплинарное взыскание.



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— В ходе аттестации некоторые адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства, необходимых для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации, — заявили в Минюсте.

По итогам внеочередной аттестации приняты решения:

о соответствии адвокатов Вадима Коробко, Сергея Новикова требованиям законодательства;

требованиям законодательства; о неполном соответствии адвокатов Андрея Белохвоста, Александра Емельяненко, Андрея Титова требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев;

требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев; о невозможности выполнения адвокатами Ольгой Баранчик, Сергеем Зикрацким , Борисом Лесковским, Владиславом Филиповичем своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации.

Кроме того, комиссия рассмотрела материалы в отношении адвоката Минской областной коллегии адвокатов Сергея Пичухи.

— Поводом для рассмотрения данного вопроса послужил факт совершения Сергеем Пичухой административного правонарушения, выразившегося в нарушении установленного порядка проведения митинга. По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвоката дискредитируют звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии, — сообщили в Минюсте.

Лишены лицензии «вследствие недостаточной квалификации» адвокаты Андрей Барташевич, Николай Ётка и Елена Шинкаревич.

Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова (Серый кот) и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), лишился лицензии «в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката». Напомним, он отказался давать подписку о неразглашении, за что и получил взыскание .

Все адвокаты, которые признаны недостаточно квалифицированными или лишились лицензии, занимались «политическими» делами: уголовными и административными.

А кто еще?

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак . Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон .

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.