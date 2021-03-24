Жители Глуска жалуются на новое кладбище: могилы затоплены грунтовыми водами

Источник материала: Tut.by

Жители Глуска жалуются на новое кладбище: говорят, могилы затоплены грунтовыми водами. При этом место для этого нового кладбища фактически выбирали сами жители райцентра, но оно оказалось неудачным. Чиновники думают о переносе кладбища, пишет газета «Радзіма».





Речь идет о кладбище на улице Максима Горького. Его организовали тут после того, как жители райцентра отказались хоронить родных на кладбище в районе деревни Калатичи под Глуском, которое появилось в 2005 году.

В райисполкоме создали специальную комиссию, определили три места. Жители райцентра голосованием решили, что хотят, чтобы кладбище появилось в конце улицы Максима Горького — в пределах Глуска.

Со временем выяснилось, что место это неудачное: близко проходят грунтовые воды. Их в 2020 году пытались отвести с территории кладбища, сделали подсыпку, выкопали рядом котлован. Однако это мало помогло.

Теперь администрация района ищет другое место для организации захоронений.