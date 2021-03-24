Генпрокуратура завела дело о клевете за информацию в телеграм-канале «Белые халаты»

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете. В одном из телеграм-каналов была опубликована информация о смерти пациентки в больнице Молодечно, в которой в тот момент находился Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта «распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы», которую в этот день посещал Александр Лукашенко.

— Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку, — заявили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ст. 188 (Клевета) УК Беларуси и направлено в Следственный комитет.

О чем идет речь?

После посещения Александром Лукашенко больницы в Молодчено в телеграм-канале «Белые халаты» появилась информация о том, что в этот день там умерла женщина — якобы охрана Александра Лукашенко не пропустила к ней реаниматолога. На следующий день в государственных СМИ появился комментарий главврача Молодечненской ЦРБ Дарьи Колядич.

Она заявила: да, факт смерти пациентки был — от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца. Женщина скончалась в кардиологическом корпусе больницы. При этом главврач указала, что в корпусе был свой дежурный реаниматолог, а Александр Лукашенко находился в этот момент в другом корпусе.