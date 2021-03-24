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МВД отчиталось о задержании администраторов и активных участников телеграм-канала «Прамень»

24.03.2021 19:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Задержаны администраторы и активные участники радикальной телеграм-группы», — сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказал первый заместитель начальника Советского РУВД Минска Артур Королев, задержанным от 25 до 30 лет. Один из них минчанин, остальные — уроженцы Брестской, Гомельской и Минской областей.

— В столице они проживали с июня прошлого года в съемной квартире, изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, подогревали протестные настроения среди участников чата. В 2017 и 2020 годах фигуранты активно участвовали в несанкционированных акциях в столице, за что привлекались к административной ответственности. В ходе обыска в арендной квартире изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, протестная символика и литература экстремистской направленности, — говорится в сообщении.

Андрей Королев также назвал телеграм-канал — «Прамень». На него подписаны на настоящее время почти 9 тысяч человек. Он отметил, что действиям задержанных будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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- В столице они проживали с июня прошлого года в съемной квартире, изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, подогревали протестные...
 
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