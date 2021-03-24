|
В Новогрудке милиция задержала 59-летнего местного жителя
24.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛистовки, ружье, пистолет. В Новогрудке милиция задержала 59-летнего местного жителя. Он призывал жителей райцентра участвовать в незаконных массовых мероприятиях 25 марта. В доме мужчины правоохранители нашли протестную атрибутику - ленточки, листовки, флаги, письма с призывами выйти на площадь.
Александр Кравчук, замначальника УОПП УВД Гродненского облисполкома: "В рамках дальнейших процессуальных действий в строениях, прилегающих к жилищу мужчины, был обнаружен целый арсенал - патроны, сменный пулеметный диск, пистолет, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, похожий на составную часть автомата. По данному факту проводится проверка".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Листовки, ружье, пистолет. В Новогрудке милиция задержала 59-летнего местного жителя. Он призывал жителей райцентра участвовать в незаконных массовых мероприятиях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)