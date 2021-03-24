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Бойцов знаменитого батальона орлят приветствовали в средней школе № 67 Минска
24.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБатальону белорусских орлят - 50! Полвека исполнилось общественному объединению участников Великой Отечественной войны, которым в сороковые было от 10 до 16 лет. Общество юных героев, которые освобождали Беларусь и приближали общую Победу, возникло по инициативе пионерской газеты "Зорька". Тогда бойцами мирного батальона орлят стали почти 8 сотен ребят. Сегодняшний юбилей встречают только десять участников из всех регионов Беларуси. Потому с особыми почестями героев войны приветствовали в средней школе № 67 Минска.
Наталья Бордиловская об историческом юбилее.
На связи с Минском Курск и Волгоград. По случаю юбилея белорусских орлят сотрудники музеев юных героев и молодежь из России онлайн приветствовали белорусов, чье детство и юность стали военными. Они действительно сегодня достойны внимания как никогда. Эти пожилого возраста люди не просто ветераны - мужчины и женщины, которые в Великую Отечественную были мальчишками и девчонками. Связными, сыновьями и дочерями полка, партизанами. Когда-то таких героев Беларусь насчитывала более восьми сотен человек. Теперь десять по всей стране, из них шестеро в Минске. Вот столько осталось бойцов знаменитого батальона орлят.
Сын полка, который 11-летним встретил Победу в Кенигсберге, - неизменный комбат белорусских орлят Василий Князев - про каждого своего бойца может рассказать отдельную историю. От музыкального детского взвода Брестской крепости до дважды казненного фашистами, но дважды живого Вити Кудрявого из Гомеля. От могилевчанки Тани Карпинской, которая под пытками не сдала партизан, до Марата Казея и борисовского пионерского общества подпольщиков. Послушать: наши юные соотечественники в сороковые не хуже взрослых стали в ряды защитников Отечества. Их имена выжившие орлята собрали и бережно передают потомкам.
Встретились в месте, которое уже лет сорок для них является родным. Народный музей батальона белорусских орлят создан в средней школе № 67 столицы. Отдельная комната. Одиннадцать стендов, на которых фотоснимки и документы, книги и военные письма, предметы армейского и партизанского быта, амуниции, одежды и реликвии бойцов. Часть экспонатов музею передали сами ветераны. Помогают в создании народного музея батальона белорусских орлят и школьники. Они не только изучают историю Великой Отечественной войны по учебникам, не только чествуют ветеранов, но и занимаются поисковой деятельностью. Так на базе 67-й средней школы Минска и других школ Беларуси созданы специализированные поисковые классы. Благодаря им становятся известны новые имена, новые факты той войны. Деятельность юных поисковиков аккумулирует и регулирует газета "Зорька".
Когда-то с "Зорьки" все и начиналось - главный редактор издания Анастасия Мазурова стала крестной матерью и самого батальона, и музея. И сегодня журналисты газеты вместе с учителями во главе поисковых инициатив детворы.
Время идет по своим законам. Наказ ветеранов, которых становится все меньше, сегодняшним молодым - сохранить не только память об их подвиге, но и продолжить его сегодня любовью к своей Родине, конкретными делами во имя мира в Беларуси.
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Батальону белорусских орлят - 50! Полвека исполнилось общественному объединению участников Великой Отечественной войны, которым в сороковые было от 10 до 16 лет....
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