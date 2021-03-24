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ГУБОПиК рассказал о «кроте», который передавал информацию BYPOL
24.03.2021 21:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеканал «Беларусь-1» показал документальный фильм, посвященный инициативе BYPOL. Там также официально озвучили информацию о подполковнике ГУБОПиК, который сотрудничал с инициативой, работая в управлении. Не так давно он уволился и покинул страну. На телевидении заявили, что сбежал.
В фильме показали видео работы ГУБОПиК. Закадровый голос пояснил — это видео появилось в Сети 28 ноября «через два дня после того, как старший оперуполномоченный 4-го отдела 1-го управления ГУБОПиК Станислав Лупоносов сбежал в Украину».
Начальник ГУБОПиК Беларуси Андрей Паршин заявил, что подполковник занимался передачей информации целенаправленно.
— Собирал информацию, ни в коем случае себя не проявляя, ту, к которой имел доступ.
По мнению Паршина, во многом информация, опубликованная BYPOL, была передана именно Лупоносовым.
Андрей Паршин также рассказал, чем занимался Станислав Лупоносов в ГУБОПиК. По его словам, он будучи специалистом в IT-сфере, занимался разработкой Сергея Тихановского и проекта «Страна для жизни».
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Начальник ГУБОПиК Беларуси Андрей Паршин заявил, что подполковник занимался передачей информации целенаправленно.
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