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ГУБОПиК рассказал о «кроте», который передавал информацию BYPOL

24.03.2021 21:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал «Беларусь-1» показал документальный фильм, посвященный инициативе BYPOL. Там также официально озвучили информацию о подполковнике ГУБОПиК, который сотрудничал с инициативой, работая в управлении. Не так давно он уволился и покинул страну. На телевидении заявили, что сбежал.

В фильме показали видео работы ГУБОПиК. Закадровый голос пояснил — это видео появилось в Сети 28 ноября «через два дня после того, как старший оперуполномоченный 4-го отдела 1-го управления ГУБОПиК Станислав Лупоносов сбежал в Украину».

Начальник ГУБОПиК Беларуси Андрей Паршин заявил, что подполковник занимался передачей информации целенаправленно.

— Собирал информацию, ни в коем случае себя не проявляя, ту, к которой имел доступ.

По мнению Паршина, во многом информация, опубликованная BYPOL, была передана именно Лупоносовым.

Андрей Паршин также рассказал, чем занимался Станислав Лупоносов в ГУБОПиК. По его словам, он будучи специалистом в IT-сфере, занимался разработкой Сергея Тихановского и проекта «Страна для жизни».

 
 
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Начальник ГУБОПиК Беларуси Андрей Паршин заявил, что подполковник занимался передачей информации целенаправленно.
 
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