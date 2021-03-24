ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жертвы BYPOL

24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Саботаж, предательство, фантастическое умение переобуваться. Это все  подтвержденные факты про адептов инициативы беглых силовиков, которые сегодня скрываются в Польше и пытаются дискредитировать правоохранительный блок Беларуси.

Основатель BYPOL  - бывший следователь Партизанского районного отдела Следственного комитета столицы Андрей Остапович -  не только выдумал свою невероятную историю побега от "кровавого режима", но и ради собственной выгоды, еще будучи в погонах, пытался посадить на 12 лет невиновного человека. А когда понял, что за превышение должностных обязанностей может сам загреметь под уголовку, сбежал из страны якобы по политическим мотивам. Об этом журналисты АТН рассказали в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство". И вот лишь несколько фактов из журналистского расследования. Еще в марте 2020 года экс-следователь завел уголовное дело о педофилии. 12-летняя падчерица обвиняла своего отчима в неоднократных изнасилованиях. Остапович заключил мужчину под стражу. Свидетелем проходила супруга обвиняемого и мать девочки Оксана, которая не только не верила в вину мужа, но и заявляла, что у девочки были мотивы обвинить отчима по семейным обстоятельствам. Однако в чужих семейных перипетиях Остапович, который сам рос без отца, разбираться не спешил. Дело о педофилии шил в выгодном только ему ключе. Намеренно терял результаты психологической экспертизы ребенка и открыто заявлял супруге обвиняемого о том, что посадит мужчину, даже предлагал отжать его бизнес. 

Оксана, свидетель (жена обвиняемого, мама девочки): "Он буквально сразу начал говорить, что мне все равно, что вы сейчас скажете, мне все равно,  дадите вы показания или не дадите, он сядет. И он указывал конкретный срок - на 12 лет. На одном из допросов, я пришла уже с адвокатом, он конкретно говорил: "Я предлагаю тебе сейчас с ним развестись, я помогу тебе отжать весь его бизнес". После того как я пообщалась несколько раз с этим следователем без адвоката, после того как я увидела, как мои слова используют против меня же,  я уже боялась любого общения со следователем... Я наняла адвоката, хорошего адвоката. Дошло до предела, я боялась каждый раз. В выходные дни я старалась, чтобы детей не было дома - они уезжали за город, каждый раз меняли места".

Развенчать выстроенное обвинение Остаповичем удалось следователю по особо важным делам Екатерине Ясюле. После дополнительно назначенных экспертиз и допросов свидетелей стало понятно, что дело сбежавший следователь намеренно фабриковал.

Екатерина Ясюля, следователь по особо важным делам УСК Беларуси по г. Минску: "На очередном допросе ребенок все-таки решил сказать правду и сообщил о том, что он оговорил отчима. Естественно после этого заявления на следующий день были подготовлены документы, сразу была отменена мера пресечения лица, которое обвинялось в этом преступлении".

Оборотни в погонах

И еще один факт о сливах служебной информации беглым силовикам. Как оказалось, в ГУБОПе работал крот, завербованный, по всей вероятности, украинской стороной. Им оказался оперуполномоченный Станислав Лупоносов. Именно он занимался шпионской деятельностью. Когда понял, что его вычислили,  убежал в Украину. 

Андрей Паршин, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси: "Занимался целенаправленной шпионской деятельностью. Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу, собирал информацию и ни в коем случае себя не проявлял. Доступ соответственно он имел к служебной информации, исходя из баз данных ГУБОПа. У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым. Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения - мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как  якобы добытые сведения".

"BYPOLицай. Мандат на предательство"

Еще больше подробностей о фейковой работе инициативы BYPOL смотрите в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство"  на YouTube-канале АТН. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саботаж, предательство, фантастическое умение переобуваться. Это все  подтвержденные факты про адептов инициативы беглых силовиков, которые сегодня скрываются в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Работникам МВД вручили награды и погоны полковника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by