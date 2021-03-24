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Жертвы BYPOL
24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСаботаж, предательство, фантастическое умение переобуваться. Это все подтвержденные факты про адептов инициативы беглых силовиков, которые сегодня скрываются в Польше и пытаются дискредитировать правоохранительный блок Беларуси.
Основатель BYPOL - бывший следователь Партизанского районного отдела Следственного комитета столицы Андрей Остапович - не только выдумал свою невероятную историю побега от "кровавого режима", но и ради собственной выгоды, еще будучи в погонах, пытался посадить на 12 лет невиновного человека. А когда понял, что за превышение должностных обязанностей может сам загреметь под уголовку, сбежал из страны якобы по политическим мотивам. Об этом журналисты АТН рассказали в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство". И вот лишь несколько фактов из журналистского расследования. Еще в марте 2020 года экс-следователь завел уголовное дело о педофилии. 12-летняя падчерица обвиняла своего отчима в неоднократных изнасилованиях. Остапович заключил мужчину под стражу. Свидетелем проходила супруга обвиняемого и мать девочки Оксана, которая не только не верила в вину мужа, но и заявляла, что у девочки были мотивы обвинить отчима по семейным обстоятельствам. Однако в чужих семейных перипетиях Остапович, который сам рос без отца, разбираться не спешил. Дело о педофилии шил в выгодном только ему ключе. Намеренно терял результаты психологической экспертизы ребенка и открыто заявлял супруге обвиняемого о том, что посадит мужчину, даже предлагал отжать его бизнес.
Оксана, свидетель (жена обвиняемого, мама девочки): "Он буквально сразу начал говорить, что мне все равно, что вы сейчас скажете, мне все равно, дадите вы показания или не дадите, он сядет. И он указывал конкретный срок - на 12 лет. На одном из допросов, я пришла уже с адвокатом, он конкретно говорил: "Я предлагаю тебе сейчас с ним развестись, я помогу тебе отжать весь его бизнес". После того как я пообщалась несколько раз с этим следователем без адвоката, после того как я увидела, как мои слова используют против меня же, я уже боялась любого общения со следователем... Я наняла адвоката, хорошего адвоката. Дошло до предела, я боялась каждый раз. В выходные дни я старалась, чтобы детей не было дома - они уезжали за город, каждый раз меняли места".
Развенчать выстроенное обвинение Остаповичем удалось следователю по особо важным делам Екатерине Ясюле. После дополнительно назначенных экспертиз и допросов свидетелей стало понятно, что дело сбежавший следователь намеренно фабриковал.
Екатерина Ясюля, следователь по особо важным делам УСК Беларуси по г. Минску: "На очередном допросе ребенок все-таки решил сказать правду и сообщил о том, что он оговорил отчима. Естественно после этого заявления на следующий день были подготовлены документы, сразу была отменена мера пресечения лица, которое обвинялось в этом преступлении".
Оборотни в погонахИ еще один факт о сливах служебной информации беглым силовикам. Как оказалось, в ГУБОПе работал крот, завербованный, по всей вероятности, украинской стороной. Им оказался оперуполномоченный Станислав Лупоносов. Именно он занимался шпионской деятельностью. Когда понял, что его вычислили, убежал в Украину.
Андрей Паршин, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси: "Занимался целенаправленной шпионской деятельностью. Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу, собирал информацию и ни в коем случае себя не проявлял. Доступ соответственно он имел к служебной информации, исходя из баз данных ГУБОПа. У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым. Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения - мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения".
"BYPOLицай. Мандат на предательство"Еще больше подробностей о фейковой работе инициативы BYPOL смотрите в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство" на YouTube-канале АТН.
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Саботаж, предательство, фантастическое умение переобуваться. Это все подтвержденные факты про адептов инициативы беглых силовиков, которые сегодня скрываются в...
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