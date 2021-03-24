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Оборотни в погонах

"BYPOLицай. Мандат на предательство"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жертвы BYPOL Саботаж, предательство, фантастическое умение переобуваться. Это все подтвержденные факты про адептов инициативы беглых силовиков, которые сегодня скрываются в...

Саботаж, предательство, фантастическое умение переобуваться. Это все подтвержденные факты про адептов инициативы беглых силовиков, которые сегодня скрываются в Польше и пытаются дискредитировать правоохранительный блок Беларуси.Основатель BYPOL - бывший следователь Партизанского районного отдела Следственного комитета столицы Андрей Остапович - не только выдумал свою невероятную историю побега от "кровавого режима", но и ради собственной выгоды, еще будучи в погонах, пытался посадить на 12 лет невиновного человека. А когда понял, что за превышение должностных обязанностей может сам загреметь под уголовку, сбежал из страны якобы по политическим мотивам. Об этом журналисты АТН рассказали в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство". И вот лишь несколько фактов из журналистского расследования. Еще в марте 2020 года экс-следователь завел уголовное дело о педофилии. 12-летняя падчерица обвиняла своего отчима в неоднократных изнасилованиях. Остапович заключил мужчину под стражу. Свидетелем проходила супруга обвиняемого и мать девочки Оксана, которая не только не верила в вину мужа, но и заявляла, что у девочки были мотивы обвинить отчима по семейным обстоятельствам. Однако в чужих семейных перипетиях Остапович, который сам рос без отца, разбираться не спешил. Дело о педофилии шил в выгодном только ему ключе. Намеренно терял результаты психологической экспертизы ребенка и открыто заявлял супруге обвиняемого о том, что посадит мужчину, даже предлагал отжать его бизнес.Развенчать выстроенное обвинение Остаповичем удалось следователю по особо важным делам Екатерине Ясюле. После дополнительно назначенных экспертиз и допросов свидетелей стало понятно, что дело сбежавший следователь намеренно фабриковал.И еще один факт о сливах служебной информации беглым силовикам. Как оказалось, в ГУБОПе работал крот, завербованный, по всей вероятности, украинской стороной. Им оказался оперуполномоченный Станислав Лупоносов. Именно он занимался шпионской деятельностью. Когда понял, что его вычислили, убежал в Украину.Еще больше подробностей о фейковой работе инициативы BYPOL смотрите в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство" на YouTube-канале АТН.