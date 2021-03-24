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Работникам МВД вручили награды и погоны полковника

24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это  примеры преданности своей стране и верности народу Беларуси. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка сегодня в Минске сотрудникам внутренних дел вручили государственные и ведомственные награды. Звание "полковник милиции" получили два десятка представителей профессии. У многих за плечами десятки лет безупречной службы. Особую значимость званию полковника придает то, что оно присуждается указом Главы государства. По традиции церемония награждения проходила в мемориальном зале "Победа" Музея Великой Отечественной войны. 

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы сегодня чествовали офицеров органов внутренних дел за их преданность Родине, верность народу, за то, что они противостоят преступности и таким непростым трудом делают все для обеспечения мира и спокойствия в нашей стране".

Геннадий Мельник, начальник ОВД Жлобинского райисполкома: "Эта награда всего личного состава, который показал себя и свое лицо. В трудное для нас и страны время никто не вздрогнул. Держали оборону и город не сдали".

Всего государственными и ведомственными наградами сегодня были награждены около полусотни человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Это  примеры преданности своей стране и верности народу Беларуси. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка сегодня в Минске сотрудникам...
 
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