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Работникам МВД вручили награды и погоны полковника
24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто примеры преданности своей стране и верности народу Беларуси. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка сегодня в Минске сотрудникам внутренних дел вручили государственные и ведомственные награды. Звание "полковник милиции" получили два десятка представителей профессии. У многих за плечами десятки лет безупречной службы. Особую значимость званию полковника придает то, что оно присуждается указом Главы государства. По традиции церемония награждения проходила в мемориальном зале "Победа" Музея Великой Отечественной войны.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы сегодня чествовали офицеров органов внутренних дел за их преданность Родине, верность народу, за то, что они противостоят преступности и таким непростым трудом делают все для обеспечения мира и спокойствия в нашей стране".
Геннадий Мельник, начальник ОВД Жлобинского райисполкома: "Эта награда всего личного состава, который показал себя и свое лицо. В трудное для нас и страны время никто не вздрогнул. Держали оборону и город не сдали".
Всего государственными и ведомственными наградами сегодня были награждены около полусотни человек.
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Это примеры преданности своей стране и верности народу Беларуси. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка сегодня в Минске сотрудникам...
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