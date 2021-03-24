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Отказ от русского языка. Придание белорусскому статуса единственного государственного языка

"Государство осуществляет контроль за рациональным использованием земли и других природных ресурсов"

Особое внимание уделяется страховой медицине, под которой понимается платное обслуживание

Рабочим рты на замок. Высшее образование только для лояльных

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что готовит БЧБ-конституция для белорусов? Как будем жить дальше и какое государство строить - решать нам вместе в эти исторические месяцы. Впереди продолжение большой работы. Справедливости ради стоит...

Как будем жить дальше и какое государство строить - решать нам вместе в эти исторические месяцы. Впереди продолжение большой работы. Справедливости ради стоит отметить, что в числе предложений есть и уж совсем "невероятные". Их даже оформили, правда, за пределами Беларуси и явно под диктовку в вариант конституции, спешно подтерев спорные места из ранее опубликованной, правда, стыдливо и всего на пару часов оппозиционной программы. Но интернет все помнит.Каким рисовали наше будущее в БЧБ-тонах, действительно ли именно такого будущего мы хотим? Наша рубрика "Площадка".Беларусь вышла из договора о союзе с Россией и разорвала отношения. Введен запрет русского языка, платное образование и медицина. Недра, вода, леса и земли сельхозназначения больше не находятся в государственной собственности и выставлены на продажу всем желающим. Такие пункты были в первом варианте предвыборной программы невероятных. После повальной критики его спешно удалили из всех источников. Думаете, они прислушались к мнению сторонников и решили отказаться от этих планов? Нет. Их просто спрятали за размытыми формулировками в статьях новой БЧБ-конституции.Я Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться. Итак, 10 марта незамеченной прошла презентация конституции от литовских содержанок. Писалась она под патронажем председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса. Когда понимаешь, кто курировал этот проект, все становится на свои места.Вот, например, статья 25. Предполагает постепенный отказ от русского языка и последующее придание белорусскому статуса единственного государственного языка. Интересно, меня вот не спросили ничего по этому поводу, а вас? А ваших соседей и родственников? То есть, вопрос, который касается каждого из нас, даже не предполагают вынести на обсуждение и референдум.Помните оппозиционные потуги по организации стачкомов? Мол, рабочие имеют право бастовать и принимать участие в управлении предприятием. Все так, если требования рабочих касаются деятельности самого предприятия, а не являются исключительно политическим шантажом. Так вот те, за кого вы так задорно срывали голоса на площадях, в новую конституцию почему-то забыли записать пункт из действующей, который гласит: "Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни".Учитывая опыт литовского куратора, создатели БЧБ-конституции убрали пункт о том, что "недра, воды, леса и земли сельхозназначения находятся в государственной собственности". На его месте появился расплывчатая каша: "Государство осуществляет контроль за рациональным использованием земли и других природных ресурсов". В Литве такой подход привел к отсутствию в стране хоть чего-нибудь государственного. Все попросту принадлежит европейским корпорациям. О какой субъектности и государственности может идти речь? Большой и пламенный привет самостоятельному решению закрыть Игналинскую АЭС.Что касается социальной поддержки населения, то медицинское обслуживание, например, гарантируется на бесплатной основе, которая будет регулироваться отдельным законом.При этом особое внимание уделяется страховой медицине, под которой понимается платное обслуживание. Где гарантия, что тот самый закон не сведет к минимуму перечень бесплатных услуг, а все остальное перейдет на страховое обеспечение?Отдельный сюрприз ждет и студентов. Высшее образование будет платное и за счет государства. Но, как говорится, есть нюансики. Государственное финансирование - это не бюджетные места при поступлении. Это гранты и стипендии на обучение. Как и кто их будет курировать и выдавать, история умалчивает. Заметьте, как оппозиция обрезает концы, за которые сама активно дергала.Без доли сомнения можно сказать, что к власти рвутся временщики. Их задачи совершенно очевидны: пришел, увидел, распродал. Под это дело заблаговременно даже пункт про двойное гражданство прописали. Ни стыда ни совести.