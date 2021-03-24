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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работа на упреждение правонарушений во главе угла комиссии по делам несовершеннолетних Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во всей цепочке - от родителей и школы до государства в целом - обсудили сегодня на...

Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во всей цепочке - от родителей и школы до государства в целом - обсудили сегодня на очередном заседании комиссии. Отдельно остановились на теме трудоустройства молодежи (статистика показывает, что подростки, которые учатся либо работают, преступлений совершают меньше), а также на безопасности в сети Интернет (речь об ограничении доступа к вредоносным сайтам). Это работа в контексте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который вступил в силу с марта. Лейтмотив документа, напомним, предупредить, а не наказать.В целом тенденции позитивные, приводит цифры вице-премьер. По итогам февраля фиксируют снижение преступлений, совершенных подростками, на 5,5%. Вместе с тем участились случаи мошенничества в сфере высоких технологий.