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Работа на упреждение правонарушений во главе угла комиссии по делам несовершеннолетних
24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во всей цепочке - от родителей и школы до государства в целом - обсудили сегодня на очередном заседании комиссии. Отдельно остановились на теме трудоустройства молодежи (статистика показывает, что подростки, которые учатся либо работают, преступлений совершают меньше), а также на безопасности в сети Интернет (речь об ограничении доступа к вредоносным сайтам). Это работа в контексте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который вступил в силу с марта. Лейтмотив документа, напомним, предупредить, а не наказать.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Это либо разъяснение законодательства, либо публичное принесение извинений, либо заглаживание вины, либо ограничение участия в каких-либо мероприятиях. Это новая форма, там до 30 дней может быть принято решение судом, что подростку не разрешают либо управлять транспортным средством, либо посещать какие-то места. Так мы даем еще один дополнительный шанс, чтобы подростки могли исправить свое поведение. Также рассматриваются вопросы усиления ответственности родителей, опекунов за поведение их детей, в том числе по привлечению их на различного рода несанкционированные мероприятия".
В целом тенденции позитивные, приводит цифры вице-премьер. По итогам февраля фиксируют снижение преступлений, совершенных подростками, на 5,5%. Вместе с тем участились случаи мошенничества в сфере высоких технологий.
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Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во всей цепочке - от родителей и школы до государства в целом - обсудили сегодня на...
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