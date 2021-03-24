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Диверсии на железной дороге: расследование завершено

24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет завершил расследование  очередного уголовного дела о блокировании железнодорожного полотна. По данным СК, осенью прошлого года группа ребят из Бреста отреагировала на призывы телеграм-каналов устроить рельсовую войну. Например, молодые люди блокировали охранные системы ж/д путей, а также устроили препятствие для стрелочного перевода.

Владимир Шишко, начальник главного управления СК Беларуси: "Эти действия создавали реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта и реально могли нанести существенный вред правам и законным интересам граждан, в том числе привести к крушению поезда с более существенными и значимыми последствиями. Продолжается работа по установлению иных лиц, совершавших аналогичные противоправные действия осенью 2020 года.

Следственный комитет в очередной раз обращается ко всем жителям нашей страны с просьбой не поддаваться на провокационные призывы деструктивных телеграм-каналов по совершению противоправных действий".

 
Теги: Брест
 
 
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Следственный комитет завершил расследование  очередного уголовного дела о блокировании железнодорожного полотна. По данным СК, осенью прошлого года группа ребят...
 
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