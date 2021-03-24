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Диверсии на железной дороге: расследование завершено
24.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледственный комитет завершил расследование очередного уголовного дела о блокировании железнодорожного полотна. По данным СК, осенью прошлого года группа ребят из Бреста отреагировала на призывы телеграм-каналов устроить рельсовую войну. Например, молодые люди блокировали охранные системы ж/д путей, а также устроили препятствие для стрелочного перевода.
Владимир Шишко, начальник главного управления СК Беларуси: "Эти действия создавали реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта и реально могли нанести существенный вред правам и законным интересам граждан, в том числе привести к крушению поезда с более существенными и значимыми последствиями. Продолжается работа по установлению иных лиц, совершавших аналогичные противоправные действия осенью 2020 года.
Следственный комитет в очередной раз обращается ко всем жителям нашей страны с просьбой не поддаваться на провокационные призывы деструктивных телеграм-каналов по совершению противоправных действий".
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Следственный комитет завершил расследование очередного уголовного дела о блокировании железнодорожного полотна. По данным СК, осенью прошлого года группа ребят...
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