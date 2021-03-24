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Итоги масштабного соцопроса: оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ
25.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТема изменений в Основной закон страны звучала и в недавнем республиканском опросе, который провел аналитический центр ЕсооМ с привлечением украинских специалистов. Так вот, вернуться к Конституции 1994 года пожелали лишь 0,2 % белорусов.
Социологи изучили самые разные запросы и предпочтения жителей нашей страны. Остановимся на некоторых из них.
Телевидение как
Респондентов также просили оценить такие критерии источников информации, как оперативность и достоверность. И если в скорости, по оценкам белорусов, выигрывают социальные сети и мессенджеры, то в достоверности публикуемых сообщений они аутсайдеры и сильно уступают традиционным СМИ. Самый высокий критерий достоверности в данном случае у печатной прессы. Телевидение - на втором месте. Далее следуют информационные и новостные сайты, на четвертой позиции радио. Социальные сети и мессенджеры - в самом низу этого списка.
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Тема изменений в Основной закон страны звучала и в недавнем республиканском опросе, который провел аналитический центр ЕсооМ с привлечением украинских...
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