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Итоги масштабного соцопроса: оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ

25.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема изменений в Основной закон страны звучала и в недавнем республиканском опросе, который провел аналитический центр ЕсооМ с привлечением украинских специалистов. Так вот, вернуться к Конституции 1994 года пожелали лишь 0,2 % белорусов. 

Социологи изучили самые разные запросы и предпочтения жителей нашей страны. Остановимся на некоторых из них.

Телевидение как источник получения информации в Беларуси находится сегодня на первом месте. Однако информационные и новостные сайты его стремительно догоняют. На третьем месте  - социальные сети. Практически следом за ними следуют мессенджеры. Предпоследнюю позицию занимают печатные СМИ, а замыкает список источников получения информации  радио.

Респондентов также просили оценить такие критерии источников информации, как оперативность и достоверность. И если в скорости, по оценкам белорусов, выигрывают социальные сети и мессенджеры, то в достоверности публикуемых сообщений они аутсайдеры и сильно уступают традиционным СМИ. Самый высокий критерий достоверности в данном случае у печатной прессы. Телевидение - на втором месте. Далее следуют информационные и новостные сайты, на четвертой позиции радио. Социальные сети и мессенджеры  - в самом низу этого списка.

У наших граждан также поинтересовались оценкой действий тех или иных стран в отношении Беларуси. Зеленый столбик – положительное значение. Красный - отрицательное. Более 56 % со знаком плюс оценили развитие связей с Россией. С большим доверием белорусы относятся и к Китаю. А вот к деятельности стран Балтии в отношении нашего государства более 24 % граждан Беларуси выказали недоверие. Положительную оценку дала всего 1/10 часть опрошенных. Польской политике верят менее 16 % белорусов. Большинство,  а это почти 27 %,  сомневается в корректности действий соседней страны. К позиции Украины  доверие примерно такое же.

 
 
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Тема изменений в Основной закон страны звучала и в недавнем республиканском опросе, который провел аналитический центр ЕсооМ с привлечением украинских...
 
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