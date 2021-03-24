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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что думают в регионах о предстоящих изменениях в Конституцию Будущее Беларуси. Эта тема сейчас звучит как никогда часто. И этот вопрос действительно волнует каждого из нас. Какой Синеокая достанется будущим поколениям? Как...

Будущее Беларуси. Эта тема сейчас звучит как никогда часто. И этот вопрос действительно волнует каждого из нас. Какой Синеокая достанется будущим поколениям? Как защитить наши национальные интересы? Какой путь развития выбрать?Масштабная дискуссия началась еще на диалоговых площадках, приоритеты расставили на Всебелорусском народном собрании. Предложения вырабатывает и Конституционная комиссия.Очевидно одно: предстоящие правки в Основной закон страны должны быть во благо и ставить во главу угла национальные интересы. Над изменениями в Конституцию работают 36 человек: это и эксперты высокого уровня из разных сфер, и молодые белорусы. Сейчас перед ними стоит задача собрать лучшие предложения.Какие они - идеи от жизни и что о предстоящих изменениях думают в регионах - узнали наши корреспонденты.Этот новенький дом вот-вот примет первых постояльцев. На своих в агрокомбинате "Снов" экономить не принято. Поэтому жилье с полной отделкой высокого качества. Как говорят, все для людей. Забота о кадрах - часть корпоративной политики предприятия. За 17 лет руководства Николай Радоман вывел организацию в число лучших в стране. Говорит, за высокими показателями стоит гораздо больше, чем упорный труд и профессиональное мастерство. Чтобы получить такую отдачу, нужно заинтересовать кадры. И квартирный вопрос сотрудников - один из тех, что решается в первую очередь.Сегодня несвижские аграрии готовятся к посевной. Председатель агрокомбината проверяет качество ремонта техники. Успевает побывать и на своем комбикормовом заводе, и на мясо-молочном производстве. По его словам, здесь, как и в любой производственной сфере, важна ответственность каждого за свое дело, за свой коллектив или целый район. Николай Радаман - один из тех, кто вошел в состав Конституционной комиссии. Он готов поделиться своим опытом и мнением. Руководитель уверен: любые изменения должны в первую очередь улучшать жизнь простых людей.Повысить роль местного самоуправления - одно из предложений, которое внесли на диалоговых площадках. Идеи по совершенствованию Основного закона страны собирали от всех регионов Беларуси. Задача участников комиссий - оставить главное и отсечь лишнее. Без изменений нет прогресса. Но есть понятия, которые должны оставаться незыблемыми для всех поколений. В соответствии с Конституцией национальный флаг является символом суверенитета страны. Пример почтительного отношения к символике можно найти в нашем героическом прошлом.Знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в Брестской крепости хранят как реликвию. Под сильными обстрелами, рискуя собственной жизнью, защитники смогли спрятать его в казематах цитадели, чтобы символ не достался врагу. А уже после войны ветераны вернулись в крепость, отыскали материю и передали потомкам. Ради памяти о чести и подвиге.Александр Коркотадзе - участник VI Всебелорусского народного собрания. Вопросы отношения к историческому наследию в числе тех, что обсуждались на форуме. Историк убежден: тот, кто не помнит прошлое - будущее не построит. В мировой практике тому масса печальных примеров.Конституция как Основной закон обеспечивает общее понимание развития страны и ее единства. И национальный флаг - один из символов этой целостности.Подвиг героев белорусы чтят из поколения в поколение. За десятилетия священная память стала частью самоидентификации нашего народа. Отражать целостность, единую позицию общества по важным вопросам будут и предстоящие изменения Основного закона. Работа комиссии призвана быть максимально прозрачной. Поэтому в списке ее участников те, к кому люди прислушиваются и доверяют.Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов и конструктивной оппозиции, юристы, парламентарии, общественные деятели, заслуженные и авторитетные люди с активной гражданской позицией. Таким образом, в подготовке новой редакции Конституции примут участие как профессионалы, так и простые граждане.По словам экспертов, предстоящие правки не изменят, а актуализируют Конституцию. В ее основе должны сохраниться наши национальные интересы, политические и правовые традиции.Обобщить все предложения и представить их главе государства нужно до 1 августа. После этого проект Конституции вынесут на республиканский референдум.