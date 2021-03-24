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Быстро и громко. В Пинске взорвали дымовую трубу
25.03.2021 06:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники отряда специального назначения «ЗУБР» 24 марта взорвали неэксплуатируемую дымовую трубу на территории западного промышленного узла Пинска. Видео взрыва
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Сотрудники отряда специального назначения «ЗУБР» 24 марта взорвали неэксплуатируемую дымовую трубу на территории западного промышленного узла Пинска.
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