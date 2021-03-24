Американский штат Виргиния отменил смертную казнь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм поставил подпись под проектом закона об отмене смертной казни – ее планируется заменить пожизненным заключением, исключающим возможность условно-досрочного освобождения.

Американский регион стал 23-м штатом, отказавшимся от использования на своей территории высшей меры наказания. До настоящего времени Виргиния была лидером в США по количеству смертных приговоров: за все время существования штата в нем казнили почти 1,4 тысячи заключенных.

Согласно новому закону смертная казнь в штате будет заменена пожизненным заключением, но с условием – без права на УДО.

Ранее в Виргинии приговоренные могли выбрать метод казни: официально в штате применялось введение смертельной инъекции, однако по желанию человека ее могли заменить электрическим стулом.

В июле минувшего года Верховный суд США разрешил первые за последние 17 лет казни в федеральных тюрьмах. Первым, кто после этого лишился жизни, стал Дэниэл Льюис Ли, находившийся в тюрьме Терре-Хот (штат Индиана).

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