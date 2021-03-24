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В базе вакансий Беларуси 72 тыс. позиций

25.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уровень безработицы вновь отмечается падением. Так, за 5 лет в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились около миллиона граждан. Почти 75% из них впоследствии заняли вакансии. Продолжает расти спрос на рабочие специальности, отмечают в профильном министерстве. Профессиональную подготовку и переподготовку прошли около 40 тысяч безработных и почти 9 тысяч получили от государства субсидии - как стартовый капитал для открытия своего дела. Сколько вакансий на рынке? И какие профессии в тренде? Моя коллега Вероника Бута узнала в Министерстве труда и соцзащиты. 

 
 
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Уровень безработицы вновь отмечается падением. Так, за 5 лет в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились около миллиона граждан. Почти 75% из них...
 
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