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В доме на Дзержинского загорелась БЧБ-подсветка. Неизвестные ворвались в подъезд и громили лампы

25.03.2021 06:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В доме по проспекту Дзержинского, 119 вечером накануне Дня воли снова загорелась бело-красно-белая подсветка. Однако спустя несколько часов приехали неизвестные, проникли в подъезд и закрасили-разбили лампы на общих балконах. Об этом сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги».

В доме на проспекте Дзержинского, 119 вечером 24 марта заметили бело-красно-белую подсветку, она появилась после долгого перерыва. Выглядело это вот так.

По информации местных жителей, подсветка горела как минимум с девяти вечера.

Примерно в 23.30 в телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась информация о неизвестных, приехавших к дому: «Пишут, что ломом вскрыли дверь в подъезд и вырвали БЧБ-лампы». Примерно в это же время некоторые жители в местных чатах стали обсуждать шум в доме и лампочки, которые перестали гореть.

Появилось и видео, на котором видно, как неизвестные в оливковой одежде ломом бьют дверь в подъезд.

Видео: Наша Нiва

Как пояснили TUT.BY местные жители, лампы бело-красно-белой расцветки горели в десятом подъезде.

Один из местных жителей рассказал, что он видел не тех людей, что на видео, а молодых людей в черном.

— Они громили белые лампы в подъезде, со стороны двора. Я шел дома от первого подъезда к десятому и услышал голоса, хлопающие двери балконов. На нижних этажах шестого подъезда лампы закрашивали, повыше — вырывали какой-то специальной палкой или громили, так что стекло летело вниз, — рассказал житель дома на Дзержинского.

— В десятом подъезде вырваны светильники — те, что были красными, а на некоторых этажах их закрасили зеленым, — добавил еще один житель.

Вот так теперь выглядят некоторые плафоны.

Фото: читатель TUT.BY

 
 
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В доме по проспекту Дзержинского, 119 вечером накануне Дня воли снова загорелась бело-красно-белая подсветка. Однако спустя несколько часов к подъездам приехали...
 
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