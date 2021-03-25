25-летний парень получил 7 лет колонии усиленного режима за «организацию беспорядков»

Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу 25-летнего Дмитрия Кубарева, которого обвинили в организации массовых беспорядков. Об этом сообщили в лишенном регистрации правозащитном центре «Вясна» .



Дмитрий Кубарев. Фото: ПЦ "Вясна"

Его признали виновным в организации массовых беспорядков по ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Приговор — 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Именно такое наказание накануне запросила сторона обвинения.

Отдельно в гражданском порядке будет рассматриваться иск о возмещении материального ущерба «Минсктрансу».

Согласно обвинению, с 9 по 12 августа прошлого года Дмитрий Кубарев призвал людей к активному участию в массовых беспорядках, сам их организовывал и участвовал в них и намеревался изготовить «коктейль Молотова».

Его задержали 11 августа прошлого года и доставили в СИЗО КГБ. В ночь с 11 на 12 августа там же он подписал явку с повинной. В его квартире провели обыск, были изъяты рупор, медикаменты, вода, телефон, ноутбук, канистры с растворителем и скипидар, использовавшийся для ремонта квартиры. С того момента он находится под стражей. В сентябре прошлого года правозащитники признали его политзаключенным.

На суде Кубарев не признал свою вину и заявил о пытках после задержания. Он не отрицал участия в акциях протеста, но утверждал, что не был их организатором.

— Я написал речь, но брать ее с собой я не видел смысла. Потому что даже за этой клеткой считаю себя более свободным, чем многие люди, сидящие здесь — в погонах, в мундирах и так далее. Я даже не надеюсь, что они меня поймут. Мне остается только гордиться тем, что я сделал и тем, чего не сделал. Гордиться тем, кем стал и кем не стал вопреки тому, что мне предъявляют. Для меня честь стоять в одном ряду с такими людьми, как Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Юрий Власов, Антон Беленский, Цепкало… Я не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют. На этом все, — заявил он в своем последнем слове.

Дмитрий Кубарев планирует обжаловать приговор.