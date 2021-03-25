Жителя Березовского района задержали за герб «Погоня» на балконе

Источник материала: Tut.by

За герб «Погоня» на балконе квартиры задержали жителя Березовского района Геннадия Климашевича, сообщает портал «Першы Рэгіён» .



В конце февраля к Геннадию Климашевичу уже были претензии сотрудников милиции, когда на его балконе был нарисован бело-красно-белый флаг. Фото: «Першы Рэгіён»

Сотрудники милиции приехали к Геннадию 24 марта около 15.00, сообщил журналистам его сын.

«Папа с ними говорил минут 30−40 на улице. В итоге он снял герб с балкона. Сотрудники забрали и отца, и герб в Березовский РОВД. Через три часа я звонил в милицию, сказали, что находится у них. Когда суд, сказали, не знают», — рассказал сын Геннадия.

Герб «Погоня» на балконе Геннадия Климашевича появился вечером 23 марта.

В конце февраля к Геннадию Климашевичу уже были претензии сотрудников милиции, когда на его балконе был нарисован бело-красно-белый флаг. Однако тогда он закрасил его, и административное дело против Климашевича прекратили.