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Жителя Березовского района задержали за герб «Погоня» на балконе
25.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За герб «Погоня» на балконе квартиры задержали жителя Березовского района Геннадия Климашевича, сообщает портал
Сотрудники милиции приехали к Геннадию 24 марта около 15.00, сообщил журналистам его сын.
«Папа с ними говорил минут 30−40 на улице. В итоге он снял герб с балкона. Сотрудники забрали и отца, и герб в Березовский РОВД. Через три часа я звонил в милицию, сказали, что находится у них. Когда суд, сказали, не знают», — рассказал сын Геннадия.
Герб «Погоня» на балконе Геннадия Климашевича появился вечером 23 марта.
В конце февраля к Геннадию Климашевичу уже были претензии сотрудников милиции, когда на его балконе был нарисован бело-красно-белый флаг. Однако тогда он закрасил его, и административное дело против Климашевича прекратили.
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В конце февраля к Геннадию Климашевичу уже были претензии сотрудников милиции, когда на его балконе был нарисован бело-красно-белый флаг.
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