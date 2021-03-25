Белорусы празднуют День Воли. Что происходит в стране 25 марта

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси, хоть и неофициально, празднуется День Воли. Милиция призвала белорусов не участвовать в несанкционированных акциях, оппозиция заявила о готовящихся провокациях. Светлана Тихановская поздравила всех с праздником. С самого утра на зданиях, деревьях, ограждениях и прочих местах появились бело-красно-белые флаги. Мы будем следить за самыми интересными событиями этого дня и рассказывать о них в нашем онлайне.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY