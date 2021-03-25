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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков и «иных лиц»
25.03.2021 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура возбудила против Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Об этом
Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено «в отношении председателя не зарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц» по ч. 3 ст. 130 УК Республики Беларусь.
— Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действующих во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, — заявили в прокуратуре.
Это уже второе уголовное дело по данной статье. 10 марта дело было возбуждено по факту проведения мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив.
В рамках уголовного дела задержали соучредителя «Польской школы» — 43-летнего брестчанина — и директора Анну Панишеву, которая вернулась в Беларусь после командировки в Польшу. Они проходят по делу как подозреваемые. По информации TUT.BY, через некоторое время соучредителя отпустили, а директор все еще находится под стражей.
Напомним, Анжелику Борис задержали 23 марта. 24 марта в суде Ленинского района Гродно было рассмотрено административное дело по факту нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Анжелика Борис
На задержание главы Союза поляков отреагировал МИД Польши, который призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду
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Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено «в отношении председателя не зарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц» по ч. 3...
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