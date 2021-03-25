Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков и «иных лиц»

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура возбудила против Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Анжелика Борис. Фото: hrodna.life

Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено «в отношении председателя не зарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц» по ч. 3 ст. 130 УК Республики Беларусь.

Ст. 130 ч. 3: Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

— Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действующих во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, — заявили в прокуратуре.

Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями, но признан властями Польши. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.

Это уже второе уголовное дело по данной статье. 10 марта дело было возбуждено по факту проведения мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив.

В рамках уголовного дела задержали соучредителя «Польской школы» — 43-летнего брестчанина — и директора Анну Панишеву, которая вернулась в Беларусь после командировки в Польшу. Они проходят по делу как подозреваемые. По информации TUT.BY, через некоторое время соучредителя отпустили, а директор все еще находится под стражей.

Напомним, Анжелику Борис задержали 23 марта. 24 марта в суде Ленинского района Гродно было рассмотрено административное дело по факту нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Анжелика Борис получила 15 суток ареста.

На задержание главы Союза поляков отреагировал МИД Польши, который призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду призвал белорусские власти «спокойно решать свои внутренние проблемы без взятия заложников».