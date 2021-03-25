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"Белвест" - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день"

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

2 млн пар обуви в год. В ассортименте - порядка 1600 артикулов и моделей. "Белвест" - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Туфли витебского производителя - в гардеробе многих известных персон. Обувное производство - по сложности автомобильного. Творческий процесс 5000 рабочих и специалистов: модельеры, кожевники, швеи и колодочники. Каждая пара обуви проходит 250 рабочих рук, а дефектовку и раскрой доверяют роботам, которые, к слову, разработаны витебскими учеными.

Зачем на обувном производстве 3D-принтер? Как на витебском предприятии добиваются повторяемости цвета кожи? И кто такие примерщики? Ответы на эти вопросы - в новой серии проекта "Один день" в нашем вечернем эфире сразу после "Панорамы". Смотрите проект и по субботам. 

 
Теги: Витебск
 
 
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2 млн пар обуви в год. В ассортименте - порядка 1600 артикулов и моделей. "Белвест" - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Туфли витебского...
 
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