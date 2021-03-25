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Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции в 2021 году до $1 млрд
25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции до $1 млрд. Сегодня лидеры по поставкам нашей продукции - Россия (порядка 60%) и Казахстан (12,5%). Такие цифры привел начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Также продукты под брендом "Сделано в Беларуси" популярны и в Китае: в экспорте мяса это 12%.
Внутренний рынок обеспечен мясными продуктами на 100%Что касается внутреннего рынка, наше государство сегодня полностью обеспечивает потребности в мясных продуктах за счет собственного производства.
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Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции до $1 млрд. Сегодня лидеры по поставкам нашей продукции - Россия (порядка 60%) и Казахстан (12,5%). Такие цифры...
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