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Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции в 2021 году до $1 млрд

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции до $1 млрд. Сегодня лидеры по поставкам нашей продукции - Россия (порядка 60%) и  Казахстан (12,5%). Такие цифры привел начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Также продукты под брендом "Сделано в Беларуси" популярны и в Китае: в экспорте мяса это 12%. 

Внутренний рынок обеспечен мясными продуктами на 100%

Что касается внутреннего рынка, наше государство сегодня полностью обеспечивает потребности в мясных продуктах за счет собственного производства. 

 
 
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Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции до $1 млрд. Сегодня лидеры по поставкам нашей продукции - Россия (порядка 60%) и  Казахстан (12,5%). Такие цифры...
 
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