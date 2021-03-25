Источник материала: БT

Внутренний рынок обеспечен мясными продуктами на 100%

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции в 2021 году до $1 млрд Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции до $1 млрд. Сегодня лидеры по поставкам нашей продукции - Россия (порядка 60%) и Казахстан (12,5%). Такие цифры...

Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции до $1 млрд. Сегодня лидеры по поставкам нашей продукции - Россия (порядка 60%) и Казахстан (12,5%). Такие цифры привел начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Также продукты под брендом "Сделано в Беларуси" популярны и в Китае: в экспорте мяса это 12%.Что касается внутреннего рынка, наше государство сегодня полностью обеспечивает потребности в мясных продуктах за счет собственного производства.