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Роман Головченко посетил площадку "Беларусьфильма"

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии. Премьер-министр посетил площадку "Беларусьфильма". Государство и дальше  готово оказывать материальную поддержку национальной киностудии, но при этом доля коммерческих проектов должна расти, отметил Роман Головченко. Важно создавать окупаемые продукты, которые востребованы у зрителя и приносят кассовые сборы. За бюджетные средства на "Беларусьфильме" обновили оборудование и условия для съемочного процесса - камеры и осветительные приборы, декорации для павильонов. Дополнительные финансовые сложности привнесла пандемия, когда заказы извне были поставлены на паузу.

Производственные мощности "Беларусьфильма" сегодня позволяют снимать до 4 картин одновременно. Есть и своя база реквизита для кинолент - оружие времен XIX века до современных образцов и костюмы разных эпох. 

 
 
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Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии. Премьер-министр посетил площадку "Беларусьфильма". Государство и дальше  готово оказывать...
 
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