Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко посетил площадку "Беларусьфильма" Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии. Премьер-министр посетил площадку "Беларусьфильма". Государство и дальше готово оказывать...

Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии. Премьер-министр посетил площадку "Беларусьфильма". Государство и дальше готово оказывать материальную поддержку национальной киностудии, но при этом доля коммерческих проектов должна расти, отметил Роман Головченко. Важно создавать окупаемые продукты, которые востребованы у зрителя и приносят кассовые сборы. За бюджетные средства на "Беларусьфильме" обновили оборудование и условия для съемочного процесса - камеры и осветительные приборы, декорации для павильонов. Дополнительные финансовые сложности привнесла пандемия, когда заказы извне были поставлены на паузу.Производственные мощности "Беларусьфильма" сегодня позволяют снимать до 4 картин одновременно. Есть и своя база реквизита для кинолент - оружие времен XIX века до современных образцов и костюмы разных эпох.