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Вакцина от коронавируса "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Согласно опросу, проведенному британской компанией YouGov, 7 из 10 респондентов  знают о российском препарате. В социсследовании приняли участие более 9 тысяч жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Эмиратов и Сербии. Более того, 54% опрошенных назвали Россию производителем, вызывающим наибольшее доверие. 
 
 
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Согласно опросу, проведенному британской компанией YouGov, 7 из 10 респондентов  знают о российском препарате. В социсследовании приняли участие более 9 тысяч жителей...
 
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