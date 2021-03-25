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На полигоне Осиповичский началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного учения

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В течение трех дней десантники совместно отработают ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с преодолением водной преграды.

В маневрах принимают участие около 100 военнослужащих Черноморского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск России. От нашей страны в учении задействованы более 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

 
 
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В течение трех дней десантники совместно отработают ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с...
 
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