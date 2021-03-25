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На полигоне Осиповичский началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного учения
25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ течение трех дней десантники совместно отработают ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с преодолением водной преграды.
В маневрах принимают участие около 100 военнослужащих Черноморского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск России. От нашей страны в учении задействованы более 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.
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На полигоне Осиповичский началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного учения
В течение трех дней десантники совместно отработают ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с...
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