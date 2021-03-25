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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полигоне Осиповичский началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного учения В течение трех дней десантники совместно отработают ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с...

В течение трех дней десантники совместно отработают ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с преодолением водной преграды.В маневрах принимают участие около 100 военнослужащих Черноморского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск России. От нашей страны в учении задействованы более 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.