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Леонид Мартынюк проведет прием граждан в Могилевском областном совете ветеранов войны и труда

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. 

Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк выслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном совете ветеранов войны и труда.

26 марта в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

 
 
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Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные...
 
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