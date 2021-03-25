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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси упростили отчуждение и покупку старых и пустующих домов в сельской местности Соответствующий указ подписал Президент. Новые правила касаются жилья, построенного до 2003 года. Такие дома будут отчуждать без документов, удостоверяющих на них...

Соответствующий указ подписал Президент. Новые правила касаются жилья, построенного до 2003 года. Такие дома будут отчуждать без документов, удостоверяющих на них права. Ветхое и пустующее жилье теперь включат в единый реестр (доступ к нему будет бесплатный). Местные исполкомы получили право продавать старые дома на аукционах с поэтапным снижением цены до одной базовой. А покупатель сможет получить рассрочку за оплату на три года. Помимо этого, непригодные для использования пустующие дома, но не выше двух этажей, можно будет сносить без разработки проектной документации. Указ будет способствовать вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости.