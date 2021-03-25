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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на лекарства - на контроле сенаторов В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах, чтобы не...

В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости медпрепаратов. Напомним, с января в Беларуси для лекарств применяется ставка НДС 10%. Сейчас госорганы занимаются разработкой механизма по нивелированию влияния роста ставок на цены.