﻿ Цены на лекарства - на контроле сенаторов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены на лекарства - на контроле сенаторов

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости медпрепаратов. Напомним, с января в Беларуси для лекарств применяется ставка НДС 10%. Сейчас госорганы занимаются разработкой механизма по нивелированию влияния роста ставок на цены. 

Анатолий Щастный, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сейчас в аптеках снижена ценовая надбавка. Причем даже более чем на 10%. То есть, лекарственные препараты после введения НДС не подорожали. Этот мониторинг Совета Республики еще позволяет давать срез тех необходимых препаратов и наиболее востребованных именно в период пандемии".


Читайте также:

Цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5%. Проблему решают комплексно

Минздрав проводит переговоры с производителями лекарств

Каждый факт необоснованного роста цен на лекарства будет рассмотрен в индивидуальном порядке

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах, чтобы не...
 
Новости дня
Новости общества
 
В суде огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by