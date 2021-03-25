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Цены на лекарства - на контроле сенаторов
25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости медпрепаратов. Напомним, с января в Беларуси для лекарств применяется ставка НДС 10%. Сейчас госорганы занимаются разработкой механизма по нивелированию влияния роста ставок на цены.
Анатолий Щастный, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сейчас в аптеках снижена ценовая надбавка. Причем даже более чем на 10%. То есть, лекарственные препараты после введения НДС не подорожали. Этот мониторинг Совета Республики еще позволяет давать срез тех необходимых препаратов и наиболее востребованных именно в период пандемии".
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В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах, чтобы не...
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