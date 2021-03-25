|
В суде огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой
25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ суде Фрунзенского района столицы огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой.
Напомним, 15 ноября вблизи станции метро "Пушкинская" в присутствии посторонних людей 50-летняя жительница Минска с интервалом в два часа дважды ударила по лицу журналиста СТВ Григория Азаренка.
Мягкий приговор с учетом отсутствия претензий со стороны журналистаНесмотря на то, что женщина полностью признала вину, еще на этапе следствия Азаренок написал ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как претензий к ней не имеет. Суд учел мнение стороны и назначил максимально мягкий приговор - 2 года домашней "химии". К слову, за хулиганство обвиняемой грозило до 6 лет тюрьмы.
10 дней на обжалование решения судаПо закону, у сторон есть время обжаловать решение суда. Но заметим, что еще вчера Ольга Калацкая несколько раз извинялась перед журналистом в зале суда, а сегодня, покинув его, не единожды попыталась оскорбить нашего коллегу. Такая вот невероятная благодарность!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Фрунзенского района столицы огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой. Напомним, 15 ноября вблизи станции метро "Пушкинская" в присутствии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)