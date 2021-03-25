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В суде огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суде Фрунзенского района столицы огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой. 

Напомним, 15 ноября вблизи станции метро "Пушкинская" в присутствии посторонних людей 50-летняя жительница Минска с интервалом в два часа дважды ударила по лицу журналиста СТВ Григория Азаренка. 

Мягкий приговор с учетом отсутствия претензий со стороны журналиста

Несмотря на то, что женщина полностью признала вину, еще на этапе следствия Азаренок написал ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как претензий к ней не имеет. Суд учел мнение стороны и назначил максимально мягкий приговор - 2 года домашней "химии". К слову, за хулиганство обвиняемой грозило до 6 лет тюрьмы.

10 дней на обжалование решения суда

По закону, у сторон есть время обжаловать решение суда. Но заметим, что еще вчера Ольга Калацкая несколько раз извинялась перед журналистом  в зале суда, а сегодня, покинув его, не единожды попыталась оскорбить нашего коллегу. Такая вот невероятная благодарность!

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Фрунзенского района столицы огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой.  Напомним, 15 ноября вблизи станции метро "Пушкинская" в присутствии...
 
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