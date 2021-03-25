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Завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Разрисовали ларьки в Минске после призывов в телеграм-каналах. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. По данным следствия, около 2 часов ночи 5 января четверо парней разрисовали торговый киоск по улице Матусевича в Минске. В это время возле них остановился проезжавший мимо патрульный наряд.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "При проверке документов и установлении личности 30-летний житель Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с остальными участниками совершения преступления, но был задержан. В ходе личного обыска у него в пакете обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик. Спустя некоторое время правоохранители установили и задержали остальных фигурантов - 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего и 28-летнего товарищей.  В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что это не единственный эпизод их противоправной деятельности - за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в Минске". 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Разрисовали ларьки в Минске после призывов в телеграм-каналах. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в...
 
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