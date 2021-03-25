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Андрей Паршин рассказал, как работает фабрика фейков

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Осторожно! Работает фабрика фейков. Для дестабилизации ситуации в нашей стране в Сети появляются видео, якобы слитые милиционерами. Видеокадры перетасовываются с фейками и выдаются интернет-публике как расследование, проведенное объединением сбежавших в Польшу силовиков BYPOL. Об этом в фильме АТН "BYPOLицай. Мандат на предательство" рассказал начальник управления МВД Андрей Паршин. По имеющейся информации, именно один из сотрудников третьего управления ГУБОП Вячеслав Лупоносов работал, что называется, кротом. Имея доступ к разного рода служебной информации, он ее похищал, сливал своим координаторам из BYPOL, впоследствии поспешно сбежал в Украину, где, как предполагается, и был завербован. 

"BYPOLицай. Мандат на предательство"

Примечательно, что бывший сотрудник силовых ведомств прежде вел документирование противоправной деятельности Сергея Тихановского и других координаторов "беломайдана". Однако теперь активно сотрудничает с его сбежавшей супругой и примкнувшим к ней бывшими силовиками. 

 
 
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Осторожно! Работает фабрика фейков. Для дестабилизации ситуации в нашей стране в Сети появляются видео, якобы слитые милиционерами. Видеокадры перетасовываются с...
 
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