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"BYPOLицай. Мандат на предательство"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Паршин рассказал, как работает фабрика фейков Осторожно! Работает фабрика фейков. Для дестабилизации ситуации в нашей стране в Сети появляются видео, якобы слитые милиционерами. Видеокадры перетасовываются с...

Осторожно! Работает фабрика фейков. Для дестабилизации ситуации в нашей стране в Сети появляются видео, якобы слитые милиционерами. Видеокадры перетасовываются с фейками и выдаются интернет-публике как расследование, проведенное объединением сбежавших в Польшу силовиков BYPOL. Об этомрассказал начальник управления МВД Андрей Паршин. По имеющейся информации, именно один из сотрудников третьего управления ГУБОП Вячеслав Лупоносов работал, что называется, кротом. Имея доступ к разного рода служебной информации, он ее похищал, сливал своим координаторам из BYPOL, впоследствии поспешно сбежал в Украину, где, как предполагается, и был завербован.Примечательно, что бывший сотрудник силовых ведомств прежде вел документирование противоправной деятельности Сергея Тихановского и других координаторов "беломайдана". Однако теперь активно сотрудничает с его сбежавшей супругой и примкнувшим к ней бывшими силовиками.