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Андрей Паршин рассказал, как работает фабрика фейков
25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсторожно! Работает фабрика фейков. Для дестабилизации ситуации в нашей стране в Сети появляются видео, якобы слитые милиционерами. Видеокадры перетасовываются с фейками и выдаются интернет-публике как расследование, проведенное объединением сбежавших в Польшу силовиков BYPOL. Об этом
"BYPOLицай. Мандат на предательство"Примечательно, что бывший сотрудник силовых ведомств прежде вел документирование противоправной деятельности Сергея Тихановского и других координаторов "беломайдана". Однако теперь активно сотрудничает с его сбежавшей супругой и примкнувшим к ней бывшими силовиками.
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Осторожно! Работает фабрика фейков. Для дестабилизации ситуации в нашей стране в Сети появляются видео, якобы слитые милиционерами. Видеокадры перетасовываются с...
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