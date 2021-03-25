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Генпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников "Польской школы" в Бресте в программе "Понятная политика. Плюс"
25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГенпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудникам "Польской школы" в Бресте. Об этом в программе
"Понятная политика. Плюс"Также гости студии обсудили, каким будет обновленный Уголовный кодекс? На что законодателям стоит обратить более пристальное внимание при обеспечении национальной безопасности страны? И как себя на практике успел продемонстрировать обновленный Кодекс об административных правонарушениях?
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Генпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников "Польской школы" в Бресте в программе "Понятная политика. Плюс"
Генпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудникам "Польской школы" в Бресте. Об этом в программе "Понятная политика.Плюс" в нашем эфире сообщил заместитель...
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