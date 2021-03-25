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Генпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников "Польской школы" в Бресте в программе "Понятная политика. Плюс"

25.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудникам "Польской школы" в Бресте. Об этом в программе "Понятная политика.Плюс" в нашем эфире сообщил заместитель генпрокурора Беларуси. Алексей Стук рассказал: специалисты продолжают проверку по факту инцидента. Как отметили эксперты в студии, подобные факты, когда белорусских детей заставляют прославлять польских нацистов, не просто не уместны, причастные должны быть привлечены к ответственности. Подобные случаи и такие понятия, как геноцид,необходимо выводить в юридическую плоскость. 

"Понятная политика. Плюс"

Также гости студии обсудили, каким будет обновленный Уголовный кодекс? На что законодателям стоит обратить более пристальное внимание при обеспечении национальной безопасности страны? И как себя на практике успел продемонстрировать обновленный Кодекс об административных правонарушениях? Полная версия программы "Понятная политика. Плюс" доступна также и на нашем сайте tvr.by.

 
Теги: Брест
 
 
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Генпрокуратура даст правовую оценку действиям сотрудникам "Польской школы" в Бресте. Об этом в программе "Понятная политика.Плюс" в нашем эфире сообщил заместитель...
 
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