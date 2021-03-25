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Многодетную мать Инну Добротвор оштрафовали на 5800 рублей за фото оппозиционеров и «Погоню» в окне квартиры
25.03.2021 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многодетной матери Инне Добротвор назначили крупный штраф за пикетирование — размещение фотографий оппозиционных политиков в окне собственной квартиры. Об этом
Административное дело в отношении Инны Добротвор рассматривалось 25 марта в суде Заводского района столицы. Женщина проходила по части 3 статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях. Инну Добротвор признали виновной, в качестве наказания ей был назначен штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей).
Жена журналиста Ильи Добротвора и мать пятерых детей Инна Добротвор была
Дома у семьи прошел обыск, вечером того же дня Инну отпустили, взяв объяснения. В итоге на женщину составили протокол за пикетирование.
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Многодетную мать Инну Добротвор оштрафовали на 5800 рублей за фото оппозиционеров и «Погоню» в окне квартиры
Женщина обвинялась в несанкционированном пикетировании, которое выразилось в размещении фотографий оппозиционных политиков и изображения герба «Погоня» в окне...
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