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Многодетную мать Инну Добротвор оштрафовали на 5800 рублей за фото оппозиционеров и «Погоню» в окне квартиры

25.03.2021 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многодетной матери Инне Добротвор назначили крупный штраф за пикетирование — размещение фотографий оппозиционных политиков в окне собственной квартиры. Об этом сообщил телеграм-канал «Вясна» назірае".


Административное дело в отношении Инны Добротвор рассматривалось 25 марта в суде Заводского района столицы. Женщина проходила по части 3 статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях. Инну Добротвор признали виновной, в качестве наказания ей был назначен штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей).

Жена журналиста Ильи Добротвора и мать пятерых детей Инна Добротвор была задержана 21 марта. В тот день в интернете появились фотографии подъезда дома, где живет семья — там были вывешены фотографии людей, признанных правозащитниками политзаключенными. Илья Добротвор также рассказал, что в окне их квартиры были размещены фото с изображениями Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, а также герба «Погоня», а его супругу задержали в рамках проверки по статье 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) Уголовного кодекса Беларуси.

Дома у семьи прошел обыск, вечером того же дня Инну отпустили, взяв объяснения. В итоге на женщину составили протокол за пикетирование.

 
 
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Женщина обвинялась в несанкционированном пикетировании, которое выразилось в размещении фотографий оппозиционных политиков и изображения герба «Погоня» в окне...
 
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