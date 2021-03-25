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Суд в Гродно пересмотрел дело о протестах: «домашнюю химию» заменил на колонию, в 4 раза увеличил компенсацию

25.03.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненец Никита Самарин в декабре 2020 года был осужден на четыре года «домашней химии» за то, что распылил газ в сторону милиционера. Молодой человек попытался заступиться за сотрудника «Гродно Азот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском. Гродненец был признан виновным по статье 364 УК «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел». Самарин также должен выплатить потерпевшему 500 рублей компенсации. 25 марта Гродненский областной суд рассмотрел апелляцию и назначил гродненцу новое наказание — два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Hrodna.life.

Никита Самарин. Фото: spring96.org

Дело 23 марта начала рассматривать судебная коллегия областного суда в составе судей Андрея Лихача, Владимира Евхуты и Валерия Романовского. Решение она вынесла 25 марта.

Напомним, Никиту Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, при задержании парня жестко избили, в глаза брызгали газом из баллончика. После этого его забрала скорая: у Самарина были травмы и ожоги глаз. Все время до суда Никита был под стражей в СИЗО на Кирова.

15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от РОВД Октябрьского района города в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.
У потерпевшего — 32-летнего сотрудника милиции Сергея Дойлида — травм, повлекших потерю здоровья, не было. Но он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда на три тысячи рублей. Сумму объяснял тем, что «долго не мог оправиться, каждый день вспоминал этот нехороший момент, плохо спал, поссорился с женой, переживал за свое здоровье».

В декабре 2020 года суд назначил Самарину четыре года «домашней химии», также он должен был выплатить 500 рублей милиционеру.

Однако прокурор посчитал, что наказание слишком мягкое, и подал протест. Самарин также был не согласен с наказанием.

В итоге областной суд назначил гродненцу новое наказание — два с половиной года лишения свободы в колонии.

Сумму компенсации потерпевшему милиционеру увеличили — с 500 до 2000 рублей.

Как рассказали присутствующие на суде, заседание длилось всего несколько минут. Сам Никита в суд не явился. Он направил письмо через друга. В нем рассказал, что по его информации, в зале суда планировали произвольные задержания, что угрожало ему и присутствующим. В здании суда действительно находились силовики.

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Теги: Гродно
 
 
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В декабре 2020 года суд назначил Самарину четыре года «домашней химии», также он должен был выплатить 500 рублей милиционеру. Однако прокурор посчитал, что наказание...
 
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