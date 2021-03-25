|
Суд в Гродно пересмотрел дело о протестах: «домашнюю химию» заменил на колонию, в 4 раза увеличил компенсацию
25.03.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненец Никита Самарин в декабре 2020 года был осужден на четыре года «домашней химии» за то, что распылил газ в сторону милиционера. Молодой человек попытался заступиться за сотрудника «Гродно Азот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском. Гродненец был признан виновным по статье 364 УК «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел». Самарин также должен выплатить потерпевшему 500 рублей компенсации. 25 марта Гродненский областной суд рассмотрел апелляцию и назначил гродненцу новое наказание — два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима,
Дело 23 марта начала рассматривать судебная коллегия областного суда в составе судей Андрея Лихача, Владимира Евхуты и Валерия Романовского. Решение она вынесла 25 марта.
Напомним, Никиту Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, при задержании парня жестко избили, в глаза брызгали газом из баллончика. После этого его забрала скорая: у Самарина были травмы и ожоги глаз. Все время до суда Никита был под стражей в СИЗО на Кирова.
15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от РОВД Октябрьского района города в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.
В декабре 2020 года суд назначил Самарину четыре года «домашней химии», также он должен был выплатить 500 рублей милиционеру.
Однако прокурор посчитал, что наказание слишком мягкое, и подал протест. Самарин также был не согласен с наказанием.
В итоге областной суд назначил гродненцу новое наказание — два с половиной года лишения свободы в колонии.
Сумму компенсации потерпевшему милиционеру увеличили — с 500 до 2000 рублей.
Как рассказали присутствующие на суде, заседание длилось всего несколько минут. Сам Никита в суд не явился. Он направил письмо через друга. В нем рассказал, что по его информации, в зале суда планировали произвольные задержания, что угрожало ему и присутствующим. В здании суда действительно находились силовики.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Гродно пересмотрел дело о протестах: «домашнюю химию» заменил на колонию, в 4 раза увеличил компенсацию
В декабре 2020 года суд назначил Самарину четыре года «домашней химии», также он должен был выплатить 500 рублей милиционеру. Однако прокурор посчитал, что наказание...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)