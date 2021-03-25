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Посылки на почте теперь можно получать без паспорта, но есть нюанс
25.03.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар ― Sputnik. Во всех белорусских отделениях почты теперь можно получать посылки без предъявления паспорта, рассказала Sputnik пресс-секретарь "Белпочты" Екатерина Журавская.
Теперь тем, кто закажет посылки,
"После этого получать посылки можно без паспорта. Бумажные извещения заполнять не придется. Особенно актуально для тех, кто часто получает отправления. Отследить посылку можно на сайте "Белпочты", – пояснила Журавская.
Ранее "Белпочта" сообщала, что с 3 января 2021 года откажется от бумажных извещений, распространять информацию о поступлении посылок предполагалось через электронную почту или СМС. Как сообщили Sputnik на предприятии, от бумажных извещений почта в ближайшее время все же не откажется, вместе с тем сообщения о поступлении посылок приходят по вайберу.
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Клиентам почты обычно приходят бумажные и электронные сообщения о посылке: в одном случае их можно получить без паспорта, в других – только с удостоверением...
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