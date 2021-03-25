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Посылки на почте теперь можно получать без паспорта, но есть нюанс

25.03.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар ― Sputnik. Во всех белорусских отделениях почты теперь можно получать посылки без предъявления паспорта, рассказала Sputnik пресс-секретарь "Белпочты" Екатерина Журавская.

Теперь тем, кто закажет посылки, например, из Китая, на телефон будет приходить SMS-код. Чтобы забрать посылку, клиенту нужно будет пройти одноразовую процедуру идентификации. Сначала зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Белпочты" и ввести данные паспорта, а затем распечатать и заполнить заявление (сделать это можно в любом отделении) и отдать его оператору. 

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"После этого получать посылки можно без паспорта. Бумажные извещения заполнять не придется. Особенно актуально для тех, кто часто получает отправления. Отследить посылку можно на сайте "Белпочты", – пояснила Журавская.

Ранее "Белпочта" сообщала, что с 3 января 2021 года откажется от бумажных извещений, распространять информацию о поступлении посылок предполагалось через электронную почту или СМС. Как сообщили Sputnik на предприятии, от бумажных извещений почта в ближайшее время все же не откажется, вместе с тем сообщения о поступлении посылок приходят по вайберу.

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Теги: Минск
 
 
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Клиентам почты обычно приходят бумажные и электронные сообщения о посылке: в одном случае их можно получить без паспорта, в других – только с удостоверением...
 
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