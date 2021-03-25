«Направлен запрос в прокуратуру». Депутат - о задержании жителей, собиравших подписи под обращением

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 февраля жители Фрунзенского района Минска, а точнее 101-го Каменногорского избирательного округа, собирали подписи под коллективным обращением к своему депутату парламента — Анне Старовойтовой. Флагов у них не было, лозунги они не выкрикивали. Несмотря на это, во двор подъехал «характерный бус», и порядка десяти человек задержали. На завтра суд назначил им наказание от 30 базовых до 15 суток ареста. Анна Старовойтова пообещала разобраться в ситуации. На днях депутат встретилась с инициативной группой, а позже письменно ответила на вопросы TUT.BY.



Депутат Анна Старовойтова. Фото: сайт Палаты представителей Национального собрания

Сбор под коллективным обращением суд посчитал пикетированием, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. На момент инцидента Анна Старовойтова находилась в отпуске. 16 марта, когда она вышла на работу, депутат сообщила, что знает о ситуации и будет разбираться.

— Анна Валентиновна, расскажите, что было сделано, и почему сбор подписей посчитали пикетированием?

— Процесс разбора ситуации продолжается, — письменно пояснила Анна Старовойтова. — Позиция задержанных граждан выслушана и понятна. Чтобы узнать мнение второй стороны, направлен запрос в прокуратуру Минска. Почему сбор подписей посчитали пикетированием и как могло произойти задержание, следует спросить у тех, кто посчитал [сбор подписей пикетированием] и задержал [людей], а не у меня.

— Каким образом людям собирать подписи под обращением к своему депутату, чтобы не оказаться за решеткой? И как в таком случае выходить во двор, чтобы не попасть в изолятор?

— С точки зрения формальной логики ответ очевиден: не нарушая закон. Другое дело, что граждане, получившие «сутки», считают, что закон не нарушали. Суд посчитал иначе. Я в ситуации лично не участвовала. Сейчас собираю данные, разбираюсь. Вероятно, через какое-то время у меня появится свое мнение о том, что и как произошло.

Но, вообще, депутат за решетку никого отправить не может. Странно, что эти вопросы заданы мне. Все вопросы о применении закона вы можете разрешить в порядке получения юридической помощи в соответствии с законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

— Что делать людям, которые при сборе подписей получили по 15 суток ареста и штрафы? Если граждане, которые получили сутки и штрафы, будут обжаловать решения суда, планируете ли вы идти с ними в суд?

— Что делать? Поступать в соответствии с законодательством. Какой рекомендации еще вы от меня ждете? Какова может быть цель моего похода с ними? Оказать своим присутствием давление на ведущего административный процесс? Я это делать не буду.

— В обращении, под которым собирали подписи граждане, один из пунктов касался результатов работы межведомственной комиссии по заявлениям граждан, которые сообщили о жестокости со стороны силовиков. В ее состав вошли и депутаты. Известно ли вам как депутату что-либо о результатах работы комиссии? Каковы они?

— Нет, результаты деятельности мне не известны. Если у моих избирателей есть вопросы к работе комиссии — они могут обратиться к членам комиссии напрямую. Но, если необходимо, чтобы это сделала я, я готова отправить обращение. Но не считаю целесообразным делать круговое движение, когда это можно сделать напрямую.

Напомним, ранее, одна из задержанных, Наталья, рассказала TUT.BY о сборе подписей и сути обращения:

— В интернете была открытая для всех информация, что, поскольку наш депутат не проводит встречи с избирателями, есть идея направить ей коллективные обращения, желающие могут поставить свою подпись. Мы и раньше писали депутату, никогда не было проблем, поэтому я ничего не опасалась. Первое обращение было по поводу COVID-19. Хотелось бы получать более развернутую статистику, в том числе по заболеваемости в конкретных населенных пунктах, и чтобы в Беларуси были зарегистрированы вакцины разных стран, у людей должен быть выбор, пусть даже платно, привиться той вакциной, которой они больше доверяют. Также поднимался вопрос о запрете на выезд из страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Мы просили рассмотреть возможность о снятии ограничения. У многих за границей живут родственники. Хотелось бы хотя бы летом иметь возможность попасть к ним в гости. Кроме того, было обращение по поводу «Табакерок». Вы же видите, по всему городу и у нас на Каменной Горке сколько их понаставили. В нашей семье никто не курит. Киоски эти стоят прямо на остановках общественного транспорта, зачастую около школ и детских садов. Люди покупают сигареты и тут же, на остановке, курят. В магазинах прилавки с сигаретами закрыли, а на остановках продают. Хотелось бы, чтобы табак не был так легкодоступен, если государство действительно заботится о здоровье людей. И последнее обращение — о работе межведомственной комиссии по заявлениям граждан, которые сообщили о жестокости со стороны силовиков. Комиссия была создана в августе, прошло полгода, и вообще ничего не известно о результатах ее работы.

По словам Натальи, подписи собирали у одного из подъездов дома на улице Неманской, подходили, расписывались, перекидывались по-соседски парой фраз и расходились. Флагов не было, лозунгов тоже, на следующий день это подтвердили в суде и свидетели-милиционеры.