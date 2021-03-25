В Бресте в подвале многоэтажки на Набережной уже неделю заперт кот - и никто не знает, что с ним делать

Источник материала: Tut.by

Жители брестской Набережной уже не первый раз поднимают вопрос о бездомных животных. На этот раз в центре внимания коты. Бездомными они являются формально. На самом деле женщины, местные жительницы, ежедневно подкармливают семейство кошачьих, зная, что Рыжая любит печенку, а ее сестра — свинину. Свежее молоко также всегда значится в стандартном меню котиков, пишет «Брестская газета» .





Сейчас брестчан с Набережной взволновала судьба полуслепого кота, который оказался запертым в подвале многоэтажки № 36/1. Дело в том, что в холодное время года бездомные коты и другие потеряшки зимовали и отогревались в подвалах многоквартирных домов. Животные залезали через маленькие вентиляционные отверстия, проводили ночь в теплых подвальных лабиринтах, а утром выходили наружу, чтобы погулять на свежем воздухе и полакомиться едой, которой местные жители их угощают.

Однако такой ритм жизни бездомных котов не устраивает коммунальные службы. Там уверены, что животным не место в подвалах домов. Вентиляционные отверстия, служившие дверями для котиков, заварили.

Справедливости ради нужно отметить, что женщин, которые прикармливали котят, работники ЖЭСа предупредили заранее.

«Все дырки закроем. На неделю оставим одну, чтобы коты успели выбежать», — цитирует предупреждение от ЖЭСа Софья Тихоновна, которая и рассказала историю о запертом в подвале котике.





И «двери» для бездомных котов действительно были открыты. Причем открыты не неделю, как было оговорено, а почти месяц. Поэтому женщины, ухаживающие за бездомными котятами, как за своими собственными, и решили, что коммунальники передумали закрывать отверстия. Но не тут-то было — неделю назад пришел работник и заварил оставшееся окошко, служившее выходом для котов из подвала.

В это время в подвале периодически ночевали трое молоденьких котов, мама которых умерла накануне. Двое кошечек успели выбежать, а их полуслепой братик остался в подвале.





Местные жительницы рассказали, что каждый день просят у коммунальников ключи, приходят к дверям подвала и пытаются разными способами выманить запертого кота. Однако животное дикое, боится людей и даже принесенный корм съедает, только когда рядом никого нет. Через привычную для него «дверь» кот вышел бы самостоятельно, уверены женщины. Вот только ЖЭС категорически отказывается обратно открывать заваренное окошко.

«Пусть бы хоть на один день одно окошко открыли, чтобы котик выбежал. Или могли бы пару перегородок с решетки убрать — кот бы проскользнул в дырку… А так душа за него болит. Животное уже неделю взаперти, и мы ничего поделать не можем. Только двух кошечек (его сестричек) подкармливаем, но они даже на улице есть боятся. Все к заколоченной дырке прибегают и ждут, что он выбежит. Им комфортно у этой дырки: они родились и выросли в кустах у этой дыры», — рассказывает Елена Иосифовна, проживающая по соседству.

Софья Тихоновна со слезами на глазах поделилась с корреспондентом «БГ» воспоминаниями о том, как котята взрослели:

«Раньше я котов и щенков никогда не подкармливала — просто внимания на них не обращала. А в один день случилось так, что я с работы шла и увидела во дворе, возле мусорки, кошку красивую. У нее слезы из глаз текли… Я впервые увидела, как животное плачет. Сразу побежала домой, чтобы взять еды для голодной кошки. А позже у нее родились пять котят. Выжили только трое. И вот теперь один из них оказался практически замурован в подвале дома».





«Мы к ним привязались очень. Знаем, что каждый кушать любит, а они знают, в какое время и куда мы принесем им еду. Мы даже стерилизовали этих котиков за собственные деньги. И рады бы домой взять, но у нас уже есть котики, которых еще раньше от такой же участи спасли», — продолжают описывать ситуацию женщины.

Ключевой нюанс проблемы в том, что все котята дикие. Боятся людей, других животных, птиц и любых вмешательств… Поэтому котенка, оказавшегося заложником подвала, выманить наружу до сих пор не удается. Единственный путь, которому он доверяет и может самостоятельно выйти, — отверстие для вентиляции в стене подвала.

Начальник ЖЭС-3 Наталья Ефимова изложила свою точку зрения по поводу этой ситуации:

«Отверстия были заколочены по техническим причинам. Женщины приходили, и не раз. Я тоже человек и тоже люблю животных. Но кот дикий и поймать его не получается. Мы открывали подвал и предоставляли своего сотрудника в четверг, пятницу, субботу, понедельник. Они вместе с женщинами пытались кота выманить, но он не выходит. Мне что поделать? Мы сегодня ловушки в подвале этом расставили, чтобы кот попался и мы смогли его женщинам передать. Тут приходится делать выбор: сохранить подвал в приличном состоянии или котика спасти. Дом после капитального ремонта, а коты все обдирают, и из-за них даже весь дом без электричества остаться может. Так что мы сделали все, что могли: сотрудников выделяли, в службу по отлову обращались, даже с приютом договорились, чтобы этого кота взяли, но животное дикое и выходить отказывается».