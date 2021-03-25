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В Жодино «заминировали» 12 школ и предприятий

25.03.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жодино на электронные адреса учебных заведений и предприятий поступили сообщение об опасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной милиции.


Иллюстративное фото читателя TUT.BY

По данным милиции, письма поступили на 12 объектов.

— В настоящее время правоохранительными органами принимаются все необходимые меры к обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий Жодино, объекты взяты под дополнительную охрану, — говорится в сообщении.

Граждан просят не поддаваться панике.

Сообщения о минировании школ в Жодино стали приходить с самого утра. Читатели, в частности, сообщали о школе № 6 и женской гимназии города.

 
 
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Граждан просят не поддаваться панике.
 
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