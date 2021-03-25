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Театральный фестиваль M.@rt.контакт.by проходит в Могилеве

25.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие постановки, модные драматурги и знаменитые режиссеры. Театральный фестиваль по страницам Международного молодежного форума M.@rt.контакт.by проходит в Могилеве. Первой зрители увидели постановку "Точки на временной оси" областного театра драмы и комедии из Бобруйска. С 2006 года в фестивале принимали участие коллективы 22 стран. А в этом году у M.@rt.контакт.by - белорусский формат: выступают коллективы из всех уголков нашей страны.

Татьяна Пацай, главный режиссер Могилевского областного драматического театра: "Впервые по страницам M.@rt.контакт.by чисто белорусский вариант нашего фестиваля, который уже до этого очень много был услышан в Беларуси, очень приветствовался всеми театралами. Конечно, мы очень волнуемся".

Василий Галец, заслуженный артист Беларуси: "Празднично, позитивно и очень радостно. Неужели праздник вернулся? Здорово".

Спектакли в течение театральной недели проходят ежедневно. Закрытие M@rt.контакт.by - в субботу, в Международный день театра.

 
Теги: Могилев
 
 
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Лучшие постановки, модные драматурги и знаменитые режиссеры. Театральный фестиваль по страницам Международного молодежного форума M.@rt.контакт.by проходит в...
 
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