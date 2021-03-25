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Лучшая городская поликлиника

Доступная медицина на селе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выбрали лучшие учреждения здравоохранения По итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания Минздрава, в лидерах - регионы. Могилевская область. Следом - Минская и Гомельская. Кто же...

По итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания Минздрава, в лидерах - регионы. Могилевская область. Следом - Минская и Гомельская. Кто же попал в победный список и какие сегодня подходы для развития качественной и доступной медицины - узналаПомогать людям - это и есть детская мечта Алеси Пастушенко. Врачом общей практики она работает уже более 8 лет. А недавно стала заведующей одним из отделений. Их в 1-й столичной поликлинике 12.Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/03/1616665022373157.jpg" title="Елена Иванова, главврач 1-й Центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска">Сейчас поликлиника полностью вернулась к привычному режиму работы. Лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, хирургическая помощь - все это можно получить планово. Пациентов принимают ревматологический, гастроэнтерологический кабинеты. Функционирует и районный эндоскопический центр. Он обслуживает также пациентов 4-й и 16-й поликлиник.Качество обслуживания пациентов и техническое оснащение помогло 1-ой поликлинике Минска стать лучшей в стране по результатам республиканского смотра. Победа присуждена Министерством здравоохранения.Среди отмеченных - также Большеухолодская врачебная амбулатория Борисовской больницы № 2.Эта амбулатория обслуживает 3 деревни. И в базе - более 1,5 тысячи пациентов. Около половины из них - трудоспособного возраста. Так, за медицинской помощью только к врачу общей практики в смену в среднем обращаются около 30 человек. Общая же мощность - в два раза больше.Педиатрический и стоматологический кабинеты, ЭКГ. Здесь же можно получить акушерскую помощь или пролечиться в дневном стационаре. Все это уже и есть качественная и доступная медицина.