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В Беларуси выбрали лучшие учреждения здравоохранения

25.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания Минздрава, в лидерах - регионы. Могилевская область. Следом -  Минская и Гомельская. Кто же попал в победный список  и какие сегодня подходы для развития качественной и доступной  медицины - узнала Елена Витко. 

Лучшая городская поликлиника

Помогать людям - это и есть детская мечта Алеси Пастушенко. Врачом общей практики она работает уже более 8 лет. А недавно стала заведующей одним из отделений. Их в 1-й столичной поликлинике 12.

В Беларуси выбрали лучшие учреждения здравоохраненияМинска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/03/1616665022373157.jpg" title="Елена Иванова, главврач 1-й Центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска">


Елена Иванова, главврач 1-й Центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска: "Три отделения общей врачебной практики, травмо-хирургическое отделение, женская консультация, отделение дневного пребывания и медицинской реабилитации. Мы оснащены современным оборудованием диагностическим. И в сложных эпидемиологических условиях 2020 года мы смогли организовать нашу работу так, чтобы дойти до каждого пациента".

Сейчас поликлиника полностью вернулась к привычному режиму работы. Лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, хирургическая помощь - все это можно получить планово. Пациентов принимают ревматологический, гастроэнтерологический кабинеты. Функционирует и районный эндоскопический центр. Он обслуживает также пациентов 4-й и 16-й поликлиник.

Мария Крыгина, жительница г. Минска: "Здесь всегда современное оборудование. Всегда все быстро, просто, понятно. Нам нравится сюда обращаться".

Качество обслуживания пациентов и техническое оснащение помогло 1-ой поликлинике Минска стать лучшей в стране по результатам республиканского смотра. Победа присуждена Министерством здравоохранения. 

Доступная медицина на селе

Среди отмеченных - также Большеухолодская врачебная амбулатория Борисовской больницы № 2.

Эта амбулатория обслуживает 3 деревни. И в базе - более 1,5 тысячи пациентов. Около половины из них - трудоспособного возраста. Так, за медицинской помощью только к врачу общей практики в смену в среднем обращаются около 30 человек. Общая же мощность - в два раза больше.

Наталия Свиридова, заместитель главврача Борисовской больницы № 2: "Это очень важно - иметь такую амбулаторию в сельской местности. Потому что сельское население не всегда может приехать в город - вернуться из города. Да, есть определенные маршруты автобусов, но надо подстраиваться по времени. В амбулаторию они могут прийти всегда". 

Евгений Корень, житель д. Малая Ухолода: "Раньше жил сам в городе, сейчас здесь. Здесь даже намного лучше, чем в городе. Нет таких очередей, медперсонал очень хороший".



Кирилл Боровиков, заведующий Большеухолодской врачебной амбулаторией Борисовской больницы № 2: "Мы оснащены не хуже, чем город. Мы оказываем первую врачебную, доврачебную помощь. У нас есть процедурный кабинет, где осуществляются все медицинские манипуляции".

Педиатрический и стоматологический кабинеты, ЭКГ. Здесь же можно получить акушерскую помощь или пролечиться в дневном стационаре. Все это уже и есть качественная и доступная медицина. 
 
Теги: Минск
 
 
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По итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания Минздрава, в лидерах - регионы. Могилевская область. Следом -  Минская и Гомельская. Кто же...
 
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