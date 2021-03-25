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В Беларуси выбрали лучшие учреждения здравоохранения
25.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания Минздрава, в лидерах - регионы. Могилевская область. Следом - Минская и Гомельская. Кто же попал в победный список и какие сегодня подходы для развития качественной и доступной медицины - узнала Елена Витко.
Лучшая городская поликлиникаПомогать людям - это и есть детская мечта Алеси Пастушенко. Врачом общей практики она работает уже более 8 лет. А недавно стала заведующей одним из отделений. Их в 1-й столичной поликлинике 12.
Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/03/1616665022373157.jpg" title="Елена Иванова, главврач 1-й Центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска">
Елена Иванова, главврач 1-й Центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска: "Три отделения общей врачебной практики, травмо-хирургическое отделение, женская консультация, отделение дневного пребывания и медицинской реабилитации. Мы оснащены современным оборудованием диагностическим. И в сложных эпидемиологических условиях 2020 года мы смогли организовать нашу работу так, чтобы дойти до каждого пациента".
Сейчас поликлиника полностью вернулась к привычному режиму работы. Лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, хирургическая помощь - все это можно получить планово. Пациентов принимают ревматологический, гастроэнтерологический кабинеты. Функционирует и районный эндоскопический центр. Он обслуживает также пациентов 4-й и 16-й поликлиник.
Мария Крыгина, жительница г. Минска: "Здесь всегда современное оборудование. Всегда все быстро, просто, понятно. Нам нравится сюда обращаться".
Качество обслуживания пациентов и техническое оснащение помогло 1-ой поликлинике Минска стать лучшей в стране по результатам республиканского смотра. Победа присуждена Министерством здравоохранения.
Доступная медицина на селеСреди отмеченных - также Большеухолодская врачебная амбулатория Борисовской больницы № 2.
Эта амбулатория обслуживает 3 деревни. И в базе - более 1,5 тысячи пациентов. Около половины из них - трудоспособного возраста. Так, за медицинской помощью только к врачу общей практики в смену в среднем обращаются около 30 человек. Общая же мощность - в два раза больше.
Наталия Свиридова, заместитель главврача Борисовской больницы № 2: "Это очень важно - иметь такую амбулаторию в сельской местности. Потому что сельское население не всегда может приехать в город - вернуться из города. Да, есть определенные маршруты автобусов, но надо подстраиваться по времени. В амбулаторию они могут прийти всегда".
Евгений Корень, житель д. Малая Ухолода: "Раньше жил сам в городе, сейчас здесь. Здесь даже намного лучше, чем в городе. Нет таких очередей, медперсонал очень хороший".
Кирилл Боровиков, заведующий Большеухолодской врачебной амбулаторией Борисовской больницы № 2: "Мы оснащены не хуже, чем город. Мы оказываем первую врачебную, доврачебную помощь. У нас есть процедурный кабинет, где осуществляются все медицинские манипуляции".
Педиатрический и стоматологический кабинеты, ЭКГ. Здесь же можно получить акушерскую помощь или пролечиться в дневном стационаре. Все это уже и есть качественная и доступная медицина.
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По итогам республиканского смотра качества и культуры медобслуживания Минздрава, в лидерах - регионы. Могилевская область. Следом - Минская и Гомельская. Кто же...
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