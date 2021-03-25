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На космодроме "Восточный" успешно состоялся запуск ракеты "Союз"

25.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый в этом году запуск ракеты "Союз" успешно состоялся на космодроме "Восточный". Аппарат-носитель стартовал с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками.

По сообщениям Роскосмоса, в течение 3 часов 40 минут спутники OneWeb, в соответствии с циклограммой полета, будут последовательно отделяться группами по четыре от российской ракеты.

 
 
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Первый в этом году запуск ракеты "Союз" успешно состоялся на космодроме "Восточный". Аппарат-носитель стартовал с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими...
 
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