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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На космодроме "Восточный" успешно состоялся запуск ракеты "Союз" Первый в этом году запуск ракеты "Союз" успешно состоялся на космодроме "Восточный". Аппарат-носитель стартовал с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими...

Первый в этом году запуск ракеты "Союз" успешно состоялся на космодроме "Восточный". Аппарат-носитель стартовал с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками.По сообщениям Роскосмоса, в течение 3 часов 40 минут спутники OneWeb, в соответствии с циклограммой полета, будут последовательно отделяться группами по четыре от российской ракеты.