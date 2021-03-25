Правозащитники: накануне Дня Воли по всей стране задержали около 40 человек, больше всего в Минске

Источник материала: Tut.by

Несколько десятков человек по всей стране были задержаны 24 марта, накануне Дня Воли. В четверг задержания и обыски продолжились. Об этом рассказал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Правозащитники располагают информацией о задержании около 40 человек в среду, 24 марта: некоторые были помещены под стражу по административным протоколам, кого-то задержали в связи с уголовными делами, а для значительной части из них причины пока остаются неизвестными.

Минск

В общей сложности было задержано 15 человек: кого-то из них через несколько часов отпустили, однако большую часть отправили за решетку.

Рано утром у себя дома был задержан белорусскоязычный блогер Егор Тубелевич. Причина — подозрение в блокировке движения поездов в Лидском районе.

Примерно в это же время по дороге на работу задержали врача-невролога Руслана Бадамшина. Для мужчины это уже пятое задержание с августа прошлого года. По информации, которую предоставили супруге медика, задержание связано с делом о хулиганстве.

Утром в общежитии БГУ задержали 20-летнего студента Артема Боярского. Его осудили на 25 суток административного ареста. Причина остается неизвестной.

Минчанина Игоря Толстого из дома и доставили в Первомайское РУВД. Причина — вывешенный на балконе его квартиры флаг.

Сотрудники ГУБОПиК задержали 19-летнего Дениса Лукашевича — он был доставлен во Фрунзенское РУВД, а затем в изолятор на Окрестина. Причиной задержания стали подозрения в администрировании им «оппозиционного телеграм-канала».

Минчанку Наталью Сивцову-Седушкину задержали за ленты на окне ее квартиры. Женщину доставили в Советское РУВД, в отношении нее составили протокол по части 1 статьи 24.23 КоАП и через три часа отпустили.

Также сообщалось о том, что минчанин Иван Паршин был доставлен во Фрунзенское РУВД, а телеграм-канал «Списки Окрестина» проинформировал, без указания причины и обстоятельств, о задержании еще восьми человек: Елизаветы Барановской, Андрея Барановского, Дмитрия Воронько, Сергея Князева, Артема Маркина, Артема Дмитриевича Соловья, Артема Сергеевича Соловья и Андрея Харченко.

Молодечно

Утром в среду силовики из Минска пришли к Александру Новашу и задержали его. В августе прошлого года мужчину осудили по статье 23.34 КоАП, теперь он является подозреваемым по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

Минские милиционеры провели обыск у Романа Анущенко, его самого задержали.

Также после обыска в тот день был задержан Андрей Голуб, у него были изъяты флаг и телефон.

Брест

Был задержан 35-летний инженер-энергетик Александр Шерстюк. Мужчину поместили в ИВС Ленинского РОВД Бреста, что стало основанием для задержания не известно. Студент Роман Жижнов не вернулся с занятий, а затем обнаружился в ИВС. В изолятор также был помещен 32-летний программист Дмитрий Букатый.

Пинск

Был заключен под стражу фигурант уголовного дела по событиям 9 августа 23-летний Андрей Хвесковец — молодой человек помещен в СИЗО в Барановичах. Родственникам Александра Шандыбы также сказали, что его везут в СИЗО в Барановичи — мужчина был задержан у себя дома рано утром.

Пружаны

Семейной паре Игорю и Юлии Лаптановичам предъявили обвинения по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси, мужчину при этом задержали и поместили в СИЗО в Бресте.

Березовский район

В агрогородке Малеч задержали Геннадия Климашевича, который накануне поместил у себя на балконе изображение герба «Погоня». В феврале мужчину пытались привлечь по административному делу за нарисованный на том же балконе бело-красно-белый флаг, но тогда он его закрасил и процесс был прекращен.

Браслав

Местную жительницу Ирину Боровик вечером задержали правоохранители после того, как провели в ее доме обыск.

Новополоцк

Был задержан участник стачки «Нафтана», бывший юрисконсульт предприятия Александр Капшуль. Мужчина направлялся в суд, чтобы там представлять интересы своего подзащитного. Еще один участник стачки Алексей Дробицкий в тот же день был задержан на выходе из суда.

Гомель

Гомельчанина Станислава Мочалова милиция задержала, когда тот возвращался из магазина с двумя пакетами продуктов. Мужчину поместили в изолятор до суда, который должен состояться 25 марта.

Речица

Вечером был задержан местный предприниматель Денис Шиленок, который накануне рассказывал журналистам, что заметил за собой слежку.

Калинковичи

Рано утром правоохранители провели обыск у Николая и Марины Михеевых, затем их увезли в местный РОВД.

Постановление об обыске в связи с уголовным делом об оскорблении сотрудников милиции предъявили активисту Николаю Судасу, его самого доставили в РОВД.

Член ОГП Александр Елисеев находился в больнице на стационарном лечении, когда к нему пришли местные силовики. Мужчину доставили в квартиру его матери для проведения обыска, связанного с расследованием дела о клевете в чате телеграм-канала «Мозырь для жизни».

Светлогорск

Перестал выходить на связь местный активист Дмитрий Дикун — предполагается, что он мог быть задержан по уголовному делу.

Активистка Алена Наумович перестала выходить на связь, а позже оказалось, что над ней прошел суд по административной статье за неповиновение — женщине назначили штраф в размере 25 базовых величин (725 рублей).

Также в среду по 15 суток получили задержанные накануне вечером Александр Алексейков и Алексей Блажевич, однако по каким статьям они обвинялись неизвестно.

Бобруйск

Утром силовики после обыска задержали местных общественных активисток Галину Смирнову и Елену Чернявскую.

Новогрудок

Сергея Лаврущика задержали и доставили в милицию для составления административного протокола, накануне у него дома провели обыск.

Утром в четверг, 25 марта, задержания в стране продолжились. Так, в Гродно и Волковыске силовики пришли к представителям не признанного властями Союза поляков Беларуси.

В четверг с утра задержания и обыски продолжились. Уже известно, что силовики пришли к представителям Союза поляков Беларуси в Гродно и Волковыске. В Витебске задержали известного оппозиционера и диссидент Бориса Хамайду. В Могилеве — правозащитника и активиста Александра Хамратова. В Минске после обыска задержана Елизавета Македон. В одном из общежитий БГУ задержана студентка Александра Гузовская, участница осенних акций протеста. С обыском пришли и к Елизавете Хомчановской — он проводится в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 293 (Массовые беспорядки) и ст. 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Елизавету задержали и отвезли в Центральное РУВД. На допрос в СК забрали минчанина Алексея Уткина. Изъяты его ноутбук и телефон.