|
В Витебске в День Воли задержали Бориса Хамайду - он вышел с плакатом с «Погоней»
25.03.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали демократического активиста
Утром 25 марта Борис Хамайда пришел на свое традиционное место в центре города, где он уже 25 лет распространяет независимую прессу — на улицу Ленина, 28 (к так называемому «синему дому»).
В руках активист держал плакат с изображением исторического белорусского герба «Погоня».
Через несколько минут к Хамайде подошли милиционеры и задержали.
Активиста отвезли в Железнодорожный РОВД Витебска.
Борис Хамайда выходит на одиночные пикеты к «синему дому» в каждый День Воли. К примеру, в 2019 году он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 25 марта Борис Хамайда пришел на свое традиционное место в центре города, где он уже 25 лет распространяет независимую прессу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)