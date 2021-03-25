В Витебске в День Воли задержали Бориса Хамайду - он вышел с плакатом с «Погоней»

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали демократического активиста Бориса Хамайду — он вышел с плакатом с «Погоней», сообщает «Белсат».





Утром 25 марта Борис Хамайда пришел на свое традиционное место в центре города, где он уже 25 лет распространяет независимую прессу — на улицу Ленина, 28 (к так называемому «синему дому»).

В руках активист держал плакат с изображением исторического белорусского герба «Погоня».

Через несколько минут к Хамайде подошли милиционеры и задержали.

Активиста отвезли в Железнодорожный РОВД Витебска.

Борис Хамайда выходит на одиночные пикеты к «синему дому» в каждый День Воли. К примеру, в 2019 году он держал БЧБ-флаг и плакат с цитатой Ивана Бунина «Город (Витебск) древний и нерусский». Акции почти всегда заканчиваются задержанием.