Брестские блогеры Петрухин и Кабанов, которых судят в Могилеве, могут не попасть на свой приговор

Источник материала: Tut.by

В Могилеве подходит к концу слушание дела в отношении брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей и в оскорблении судьи. Суд по-прежнему не допускает Петрухина и Кабанова на заседания — после того, как удалил их из зала 11 февраля. Гособвинитель Татьяна Амосова считает, что разбирательство может идти без Петрухина «вплоть до постановления приговора».



Фото: «Наша Ніва»

Блогеры сами попросили удалить их из зала суда на первом заседании 11 февраля после того, как не были удовлетворены их ходатайства об отводе судьи Ольги Кравченко и гособвинителя Татьяны Амосовой, а также о рассмотрении дела на белорусском языке.

Кабанов заявил, что дело политически мотивировано: «Выдаліце мяне. Справа палітычна матываваная, вы не маеце права трымаць нас пад арыштам і судзіць. Прашу яшчэ раз: выдаліце мяне адсюль. Не мае ніякага значэння, тут я ці не. Навошта мне тут знаходзіцца? Прыехалі сваякі - іх сюды не пусцілі, журналісты прыехалі - іх не пусцілі , а нагналі дзяцей. Што вы ім паказваеце? Брава! Выдаліце мяне з гэтага канцэрта!»

Кабанова за нарушение порядка вывели из зала в наручниках.

На слушании 25 марта суд рассмотрел ходатайства Сергея Петрухина. Он требовал предоставить ему на ознакомление материалы дела и допустить его в зал суда. Показаний Петрухина в деле нет: он не давал их во время следствия, выразив желание высказаться в суде, а в суд его не допускают. При этом гособвинитель Амосова считает, что права обвиняемого не нарушены, так как в суде его представляет защитник.

По ходатайству гособвинителя Амосовой к делу приобщили диск с аудиозаписями — голосовыми сообщениями Сергея Тихановского, которые он отправлял Николаю Статкевичу. Аудио заслушали в суде. Судя по тому, что Тихановский говорит, что он в Минске, вскоре посетит Слуцк, а после — Брест, аудиосообщения были отправлены в мае 2020 года. Напомним, до Бреста на сбор подписей в поддержку жены Светланы Тихановской Сергей тогда так и не доехал — его Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали в Гродно.

В суде объявили перерыв до 1 апреля.

Напомним, 49-летнего брестского блогера YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня. Александр Кабанов пропал 15 июня 2020 года, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Блогер получил 15 суток, «пропал» из изолятора — и наконец нашелся в Минске на Володарке. Сейчас их судят в Могилеве.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию омоновца Виталия Автушенко с оскорбительными комментариями. Милиционер признан потерпевшим и пытается взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей за моральный ущерб.

Фотография силовика появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая. Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. Он настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко ранее сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.

«Я стал переживать за своих близких и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», — заявил ранее в суде Виталий Автушенко.

Еще один пострадавший — судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин.