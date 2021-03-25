ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Старший сын уже перестал есть, ходить, говорить». История Анны и ее сыновей с синдромом Хантера

25.03.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, в жизни у Анны все хорошо: двое сыновей, любящий муж, собака, конные прогулки по выходным… Но мало кто догадывается, через что проходит женщина каждый день. В 2 года старшему сыну, Федору, поставили страшный диагноз — мукополисахаридоз, или синдром Хантера. Из-за недостающего фермента, который отвечает за расщепление полисахаридов, ребенок медленно теряет навыки и внешне отличается от других детей. Оказалось, что Анна носитель сломанного гена, а заболеть могут только мальчики. Жизнь молодой семьи превратилась в кошмар: самостоятельное лечение стоит 10 тысяч долларов в неделю, а терапия должна продолжаться всю жизнь. Государство оплачивает терапию младшему сыну, а старшему пришел отказ и он медленно увядает. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Правозащитники: накануне Дня Воли по всей стране задержали около 40 человек, больше всего в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by